https://ria.ru/20230911/bayden-1895641794.html

СМИ: зарубежные визиты Байдена не изменят его шансы на переизбрание

СМИ: зарубежные визиты Байдена не изменят его шансы на переизбрание - РИА Новости, 11.09.2023

СМИ: зарубежные визиты Байдена не изменят его шансы на переизбрание

Зарубежные поездки президента США Джо Байдена на саммит G20 и во Вьетнам не изменят его политические шансы на переизбрание в США, где у президента низкие... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T18:07

2023-09-11T18:07

2023-09-11T18:11

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Зарубежные поездки президента США Джо Байдена на саммит G20 и во Вьетнам не изменят его политические шансы на переизбрание в США, где у президента низкие рейтинги, и ему, судя по всему, предстоит жесткая борьба с экс-президентом Дональдом Трампом, считает газета New York Times. "Поездка мистера Байдена в конечном итоге не изменит его политические шансы на родине, где его рейтинги невелики и он, похоже, движется к жесткой борьбе со своим предшественником Дональдом Трампом", - пишет издание. Как сообщает издание, Байден на саммите G20 в Нью-Дели встретился более чем с 30 главами государств, но при этом встречи проходили в рамках обедов или формальных приветствий. В самих США чиновники из Белого дома высказывали раздражение от того, что президент придерживается того же скучного расписания в рамках предвыборной гонки, что и Трамп, который большую часть времени "снимает видеоролики с критикой выдвинутых против него обвинений". Помимо этого, New York Times обратила внимание на обвинения против сына президента, Хантера Байдена, а также на возраст президента, который отметил даже 79-летний генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг. В то же время издание отмечает, что возраст президента является частью более масштабной проблемы руководства страной политиками старше 80 и даже 90 лет. Ранее глава комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер в интервью телеканалу Newsmaх заявил, что голосование по объявлению импичмента президенту США Джо Байдену может состояться уже в середине этого месяца. Президента и его сына обвиняют в предполагаемой причастности к коррупционной деятельности. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.

https://ria.ru/20230904/bayden-1893951836.html

https://ria.ru/20230902/mask-1893801983.html

https://ria.ru/20230828/bayden-1892618269.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, дональд трамп, джо байден