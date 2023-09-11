Рейтинг@Mail.ru
СМИ: зарубежные визиты Байдена не изменят его шансы на переизбрание - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 11.09.2023 (обновлено: 18:11 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/bayden-1895641794.html
СМИ: зарубежные визиты Байдена не изменят его шансы на переизбрание
СМИ: зарубежные визиты Байдена не изменят его шансы на переизбрание - РИА Новости, 11.09.2023
СМИ: зарубежные визиты Байдена не изменят его шансы на переизбрание
Зарубежные поездки президента США Джо Байдена на саммит G20 и во Вьетнам не изменят его политические шансы на переизбрание в США, где у президента низкие... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T18:07
2023-09-11T18:11
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883511199_0:224:3072:1952_1920x0_80_0_0_ce662dfd928d86329ef6c2321e4b9076.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Зарубежные поездки президента США Джо Байдена на саммит G20 и во Вьетнам не изменят его политические шансы на переизбрание в США, где у президента низкие рейтинги, и ему, судя по всему, предстоит жесткая борьба с экс-президентом Дональдом Трампом, считает газета New York Times. "Поездка мистера Байдена в конечном итоге не изменит его политические шансы на родине, где его рейтинги невелики и он, похоже, движется к жесткой борьбе со своим предшественником Дональдом Трампом", - пишет издание. Как сообщает издание, Байден на саммите G20 в Нью-Дели встретился более чем с 30 главами государств, но при этом встречи проходили в рамках обедов или формальных приветствий. В самих США чиновники из Белого дома высказывали раздражение от того, что президент придерживается того же скучного расписания в рамках предвыборной гонки, что и Трамп, который большую часть времени "снимает видеоролики с критикой выдвинутых против него обвинений". Помимо этого, New York Times обратила внимание на обвинения против сына президента, Хантера Байдена, а также на возраст президента, который отметил даже 79-летний генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг. В то же время издание отмечает, что возраст президента является частью более масштабной проблемы руководства страной политиками старше 80 и даже 90 лет. Ранее глава комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер в интервью телеканалу Newsmaх заявил, что голосование по объявлению импичмента президенту США Джо Байдену может состояться уже в середине этого месяца. Президента и его сына обвиняют в предполагаемой причастности к коррупционной деятельности. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
https://ria.ru/20230904/bayden-1893951836.html
https://ria.ru/20230902/mask-1893801983.html
https://ria.ru/20230828/bayden-1892618269.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883511199_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c2407aabb844b91ea158ad85a018e9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
СМИ: зарубежные визиты Байдена не изменят его шансы на переизбрание

NYT: визиты Байдена за границу не поднимут его рейтинги перед выборами

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Зарубежные поездки президента США Джо Байдена на саммит G20 и во Вьетнам не изменят его политические шансы на переизбрание в США, где у президента низкие рейтинги, и ему, судя по всему, предстоит жесткая борьба с экс-президентом Дональдом Трампом, считает газета New York Times.
"Поездка мистера Байдена в конечном итоге не изменит его политические шансы на родине, где его рейтинги невелики и он, похоже, движется к жесткой борьбе со своим предшественником Дональдом Трампом", - пишет издание.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Байден придумал, как сохранить власть: надо развязать мировую войну
4 сентября, 08:00
Как сообщает издание, Байден на саммите G20 в Нью-Дели встретился более чем с 30 главами государств, но при этом встречи проходили в рамках обедов или формальных приветствий. В самих США чиновники из Белого дома высказывали раздражение от того, что президент придерживается того же скучного расписания в рамках предвыборной гонки, что и Трамп, который большую часть времени "снимает видеоролики с критикой выдвинутых против него обвинений".
Помимо этого, New York Times обратила внимание на обвинения против сына президента, Хантера Байдена, а также на возраст президента, который отметил даже 79-летний генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг. В то же время издание отмечает, что возраст президента является частью более масштабной проблемы руководства страной политиками старше 80 и даже 90 лет.
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
Маск одним словом вынес "приговор" Байдену
2 сентября, 08:41
Ранее глава комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер в интервью телеканалу Newsmaх заявил, что голосование по объявлению импичмента президенту США Джо Байдену может состояться уже в середине этого месяца. Президента и его сына обвиняют в предполагаемой причастности к коррупционной деятельности.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Эксперт рассказал, в каком случае Байдена могут снять с выборов
28 августа, 10:54
 
В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала