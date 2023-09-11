СМИ: зарубежные визиты Байдена не изменят его шансы на переизбрание
NYT: визиты Байдена за границу не поднимут его рейтинги перед выборами
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Зарубежные поездки президента США Джо Байдена на саммит G20 и во Вьетнам не изменят его политические шансы на переизбрание в США, где у президента низкие рейтинги, и ему, судя по всему, предстоит жесткая борьба с экс-президентом Дональдом Трампом, считает газета New York Times.
"Поездка мистера Байдена в конечном итоге не изменит его политические шансы на родине, где его рейтинги невелики и он, похоже, движется к жесткой борьбе со своим предшественником Дональдом Трампом", - пишет издание.
Как сообщает издание, Байден на саммите G20 в Нью-Дели встретился более чем с 30 главами государств, но при этом встречи проходили в рамках обедов или формальных приветствий. В самих США чиновники из Белого дома высказывали раздражение от того, что президент придерживается того же скучного расписания в рамках предвыборной гонки, что и Трамп, который большую часть времени "снимает видеоролики с критикой выдвинутых против него обвинений".
Помимо этого, New York Times обратила внимание на обвинения против сына президента, Хантера Байдена, а также на возраст президента, который отметил даже 79-летний генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг. В то же время издание отмечает, что возраст президента является частью более масштабной проблемы руководства страной политиками старше 80 и даже 90 лет.
Ранее глава комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер в интервью телеканалу Newsmaх заявил, что голосование по объявлению импичмента президенту США Джо Байдену может состояться уже в середине этого месяца. Президента и его сына обвиняют в предполагаемой причастности к коррупционной деятельности.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.