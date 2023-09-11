РЖД, Газпромбанк и "БТС-Мост" договорились по реализации объектов на БАМе
РЖД, Газпромбанк, "БТС-Мост" заключили договор по реализации объектов на БАМе
Поезд едет по Байкало-Амурской магистрали. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. РЖД, Газпромбанк и Бамтоннельстрой-Мост ("БТС-Мост") заключили договор о совместной реализации четырех крупных объектов на БАМе в рамках реализации третьего этапа развития Восточного полигона, сообщает железнодорожная компания.
Замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в декабре 2022 года сообщал, что "БТС-Мост" интересуется участием в строительстве четырех объектов на БАМе на сумму около 600 миллиардов рублей: второй Северомуйский, Кузнецовский и Кодарский тоннели, а также мост через Амур.
"ОАО "РЖД", АО "Газпромбанк" и АО "Бамтоннельстрой-Мост" заключили договор о совместной реализации крупных объектов на БАМе после принятия правительством РФ решения о реализации третьего этапа строительства объектов железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона", - говорится в сообщении РЖД к подписанию.
Документ подписали 11 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
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"Для достижения провозной способности Восточного полигона к 2032 году не менее 255 миллионов тонн в год необходимо строительство новых инженерных сооружений. В частности, в договоре речь идёт о создании Второго Кодарского тоннеля, Второго Кузнецовского тоннеля, Второго Северомуйского тоннеля и моста через р. Амур", - сообщают РЖД.
"Транспортная инфраструктура имеет первостепенное значение для развития экономики нашей страны, в том числе через реализацию экспортного потенциала. Расширение мощностей БАМа и Транссиба – один из самых важных и глобальных проектов в стране, который увеличит пропускную способность железной дороги, сократит время доставки грузов и позволит создать десятки тысяч новых рабочих мест, новые производства и международные кооперации", – отметил первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.