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Российские военные отразили пять атак на Донецком направлении

Российские военные отразили пять атак на Донецком направлении - РИА Новости, 11.09.2023

Российские военные отразили пять атак на Донецком направлении

На донецком направлении российские военные за сутки отразили пять атак ВСУ, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:20

2023-09-11T13:20

2023-09-11T13:38

специальная военная операция на украине

авдеевка

красногоровка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. На донецком направлении российские военные за сутки отразили пять атак ВСУ, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка и Красногоровка ДНР."За сутки потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, восемь автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в военном ведомстве.

авдеевка

красногоровка

донецкая народная республика

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авдеевка, красногоровка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)