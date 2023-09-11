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Российские военные отразили пять атак на Донецком направлении
Российские военные отразили пять атак на Донецком направлении - РИА Новости, 11.09.2023
Российские военные отразили пять атак на Донецком направлении
На донецком направлении российские военные за сутки отразили пять атак ВСУ, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:20
2023-09-11T13:20
2023-09-11T13:38
специальная военная операция на украине
авдеевка
красногоровка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. На донецком направлении российские военные за сутки отразили пять атак ВСУ, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка и Красногоровка ДНР."За сутки потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, восемь автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в военном ведомстве.
авдеевка
красногоровка
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РИА Новости
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авдеевка, красногоровка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили пять атак на Донецком направлении
Минобороны: ВС России отразили за сутки пять атак на Донецком направлении