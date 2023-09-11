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ВСУ ударили беспилотниками по жилому дому и паспортному столу в Энергодаре - РИА Новости, 11.09.2023
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19:36 11.09.2023 (обновлено: 20:06 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/ataka-1895672619.html
ВСУ ударили беспилотниками по жилому дому и паспортному столу в Энергодаре
ВСУ ударили беспилотниками по жилому дому и паспортному столу в Энергодаре - РИА Новости, 11.09.2023
ВСУ ударили беспилотниками по жилому дому и паспортному столу в Энергодаре
ВСУ ударили тремя беспилотниками по жилому дому и паспортному столу в Энергодаре, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T19:36
2023-09-11T20:06
специальная военная операция на украине
энергодар
владимир рогов
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ВСУ ударили тремя беспилотниками по жилому дому и паспортному столу в Энергодаре, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."Боевики ВСУ при помощи дронов-камикадзе нанесли по городу энергетиков не менее четырех ударов. Два БПЛА ударили по жилому многоэтажному дому, третий — по паспортному столу. Еще один взорвался буквально несколько минут назад", — написал он.Позднее власти города уточнили, что взрывы произошли в 18:00, никто не пострадал."В результате атаки удары пришлись в жилой 14-этажный дом на углу улицы Курчатова и проспекта Строителей и в девятиэтажный дом на проспекте Строителей, 22. Несколько дронов было успешно ликвидировано", — рассказали в администрации.Это не первый случай, когда украинские военные атакуют здания в Энергодаре при помощи БПЛА. В прошлый четверг ВСУ ударили дроном по верхним этажам 14-этажного жилого дома, обошлось без пострадавших. Еще один беспилотник ликвидировали в городском парке.Украинские военные регулярно совершают атаки на российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно на Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также на Крым и Центральную Россию.
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энергодар
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энергодар, владимир рогов, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Курская область
ВСУ ударили беспилотниками по жилому дому и паспортному столу в Энергодаре

Рогов: ВСУ ударили тремя БПЛА по жилому дому и паспортному столу в Энергодаре

© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYЗапуск беспилотника украинского производства
Запуск беспилотника украинского производства - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Запуск беспилотника украинского производства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ВСУ ударили тремя беспилотниками по жилому дому и паспортному столу в Энергодаре, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.
«
"Боевики ВСУ при помощи дронов-камикадзе нанесли по городу энергетиков не менее четырех ударов. Два БПЛА ударили по жилому многоэтажному дому, третий — по паспортному столу. Еще один взорвался буквально несколько минут назад", — написал он.
Позднее власти города уточнили, что взрывы произошли в 18:00, никто не пострадал.
"В результате атаки удары пришлись в жилой 14-этажный дом на углу улицы Курчатова и проспекта Строителей и в девятиэтажный дом на проспекте Строителей, 22. Несколько дронов было успешно ликвидировано", — рассказали в администрации.
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Это не первый случай, когда украинские военные атакуют здания в Энергодаре при помощи БПЛА. В прошлый четверг ВСУ ударили дроном по верхним этажам 14-этажного жилого дома, обошлось без пострадавших. Еще один беспилотник ликвидировали в городском парке.
Украинские военные регулярно совершают атаки на российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно на Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также на Крым и Центральную Россию.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВладимир РоговВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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