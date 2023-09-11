https://ria.ru/20230911/ataka-1895672619.html

ВСУ ударили беспилотниками по жилому дому и паспортному столу в Энергодаре

ВСУ ударили беспилотниками по жилому дому и паспортному столу в Энергодаре - РИА Новости, 11.09.2023

ВСУ ударили беспилотниками по жилому дому и паспортному столу в Энергодаре

ВСУ ударили тремя беспилотниками по жилому дому и паспортному столу в Энергодаре, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T19:36

2023-09-11T19:36

2023-09-11T20:06

специальная военная операция на украине

энергодар

владимир рогов

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ВСУ ударили тремя беспилотниками по жилому дому и паспортному столу в Энергодаре, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."Боевики ВСУ при помощи дронов-камикадзе нанесли по городу энергетиков не менее четырех ударов. Два БПЛА ударили по жилому многоэтажному дому, третий — по паспортному столу. Еще один взорвался буквально несколько минут назад", — написал он.Позднее власти города уточнили, что взрывы произошли в 18:00, никто не пострадал."В результате атаки удары пришлись в жилой 14-этажный дом на углу улицы Курчатова и проспекта Строителей и в девятиэтажный дом на проспекте Строителей, 22. Несколько дронов было успешно ликвидировано", — рассказали в администрации.Это не первый случай, когда украинские военные атакуют здания в Энергодаре при помощи БПЛА. В прошлый четверг ВСУ ударили дроном по верхним этажам 14-этажного жилого дома, обошлось без пострадавших. Еще один беспилотник ликвидировали в городском парке.Украинские военные регулярно совершают атаки на российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно на Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также на Крым и Центральную Россию.

https://ria.ru/20230911/bespilotnik-1895569057.html

энергодар

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энергодар, владимир рогов, вооруженные силы украины, курская область