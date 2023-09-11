https://ria.ru/20230911/ataka-1895620419.html

В Запорожской области отразили ракетную атаку

В Запорожской области отразили ракетную атаку - РИА Новости, 11.09.2023

В Запорожской области отразили ракетную атаку

Российская система ПВО в понедельник отразила ракетную атаку украинской армии на город Пологи в Запорожье, пострадавших нет, сообщили в администрации... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:45

2023-09-11T16:45

2023-09-11T16:45

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы рф

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Российская система ПВО в понедельник отразила ракетную атаку украинской армии на город Пологи в Запорожье, пострадавших нет, сообщили в администрации Запорожской области. "В 13.17 киевский режим нанес ракетный удар по городу Пологи. Атаку отразила система ПВО ВС РФ. В результате отражения удара повреждены гараж и хозяйственные постройки частного домовладения. Возникшее возгорание локализовано, угрозы другим домам нет. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в администрации Запорожской области. На месте обстрела работают правоохранители и экстренные службы города.

https://ria.ru/20230911/pvo-1895579876.html

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы рф, безопасность