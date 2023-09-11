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В Запорожской области отразили ракетную атаку - РИА Новости, 11.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:45 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/ataka-1895620419.html
В Запорожской области отразили ракетную атаку
В Запорожской области отразили ракетную атаку - РИА Новости, 11.09.2023
В Запорожской области отразили ракетную атаку
Российская система ПВО в понедельник отразила ракетную атаку украинской армии на город Пологи в Запорожье, пострадавших нет, сообщили в администрации... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:45
2023-09-11T16:45
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Российская система ПВО в понедельник отразила ракетную атаку украинской армии на город Пологи в Запорожье, пострадавших нет, сообщили в администрации Запорожской области. "В 13.17 киевский режим нанес ракетный удар по городу Пологи. Атаку отразила система ПВО ВС РФ. В результате отражения удара повреждены гараж и хозяйственные постройки частного домовладения. Возникшее возгорание локализовано, угрозы другим домам нет. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в администрации Запорожской области. На месте обстрела работают правоохранители и экстренные службы города.
https://ria.ru/20230911/pvo-1895579876.html
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запорожская область, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Запорожской области отразили ракетную атаку

ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на город Пологи в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Российская система ПВО в понедельник отразила ракетную атаку украинской армии на город Пологи в Запорожье, пострадавших нет, сообщили в администрации Запорожской области.
"В 13.17 киевский режим нанес ракетный удар по городу Пологи. Атаку отразила система ПВО ВС РФ. В результате отражения удара повреждены гараж и хозяйственные постройки частного домовладения. Возникшее возгорание локализовано, угрозы другим домам нет. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в администрации Запорожской области.
На месте обстрела работают правоохранители и экстренные службы города.
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