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ВС России уничтожили британский ЗРК на Запорожском направлении - РИА Новости, 11.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 11.09.2023 (обновлено: 13:27 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/ataka-1895554592.html
ВС России уничтожили британский ЗРК на Запорожском направлении
ВС России уничтожили британский ЗРК на Запорожском направлении - РИА Новости, 11.09.2023
ВС России уничтожили британский ЗРК на Запорожском направлении
ВС РФ отбили атаку у Работино в Запорожской области, уничтожили до 145 военных ВСУ, британский зенитный ракетный комплекс Stormer HVM, две американские гаубицы... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:21
2023-09-11T13:27
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. ВС РФ отбили атаку у Работино в Запорожской области, уничтожили до 145 военных ВСУ, британский зенитный ракетный комплекс Stormer HVM, две американские гаубицы и 7 единиц другой военной техники противника, сообщили в понедельник в сводке Минобороны России."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Уничтожено до 145-ти украинских военнослужащих, два танка, три автомобиля и зенитный ракетный комплекс британского производства Stormer HVM", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубицы М119 производства США, "Мста-Б" и Д-20.
https://ria.ru/20230911/spetsoperatsiya-1895555151.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили британский ЗРК на Запорожском направлении

Киев за сутки потерял до 145 боевиков на Запорожском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. ВС РФ отбили атаку у Работино в Запорожской области, уничтожили до 145 военных ВСУ, британский зенитный ракетный комплекс Stormer HVM, две американские гаубицы и 7 единиц другой военной техники противника, сообщили в понедельник в сводке Минобороны России.
"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Уничтожено до 145-ти украинских военнослужащих, два танка, три автомобиля и зенитный ракетный комплекс британского производства Stormer HVM", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубицы М119 производства США, "Мста-Б" и Д-20.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Херсонском направлении
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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