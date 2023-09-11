https://ria.ru/20230911/ataka-1895554592.html

ВС России уничтожили британский ЗРК на Запорожском направлении

ВС России уничтожили британский ЗРК на Запорожском направлении - РИА Новости, 11.09.2023

ВС России уничтожили британский ЗРК на Запорожском направлении

ВС РФ отбили атаку у Работино в Запорожской области, уничтожили до 145 военных ВСУ, британский зенитный ракетный комплекс Stormer HVM, две американские гаубицы... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:21

2023-09-11T13:21

2023-09-11T13:27

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. ВС РФ отбили атаку у Работино в Запорожской области, уничтожили до 145 военных ВСУ, британский зенитный ракетный комплекс Stormer HVM, две американские гаубицы и 7 единиц другой военной техники противника, сообщили в понедельник в сводке Минобороны России."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Уничтожено до 145-ти украинских военнослужащих, два танка, три автомобиля и зенитный ракетный комплекс британского производства Stormer HVM", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубицы М119 производства США, "Мста-Б" и Д-20.

https://ria.ru/20230911/spetsoperatsiya-1895555151.html

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Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)