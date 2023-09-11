https://ria.ru/20230911/asean-1895444349.html
В Мьянме заявили об интересе стран АСЕАН к сотрудничеству с Россией
В Мьянме заявили об интересе стран АСЕАН к сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 11.09.2023
В Мьянме заявили об интересе стран АСЕАН к сотрудничеству с Россией
Страны АСЕАН заинтересованы в сотрудничестве с Россией в энергетике и свою очередь должны предлагать России возможности для инвестиций в промышленность и... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:35
2023-09-11T04:35
2023-09-11T04:35
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дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Страны АСЕАН заинтересованы в сотрудничестве с Россией в энергетике и свою очередь должны предлагать России возможности для инвестиций в промышленность и технологии в регионе, заявил министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо. "Говоря о тех целях РФ и АСЕАН к 2030 году - мы все должны сфокусироваться на инициативах по трансформации экономики и цифровой экономике и действовать в соответствии с изменениями в регионе и в мире. К 2030-му экономические связи России и АСЕАН должны значительно увеличиться в связи с растущими потребностями стран АСЕАН в энергетике и растущей ролью Азии в мировой торговле", - сказал Кан Зо в ходе бизнес-диалога Россия-АСЕАН в рамках ВЭФ-2023. По его словам, экспертиза и компетенции России в энергетической отрасли, в том числе по нефти, газу и ядерной энергетике, "представляет особый интерес для стран АСЕАН, которые нацелены на укрепление своей энергетической безопасности". По словам Кан Зо, Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов в страны АСЕАН, они, в свою очередь, должны предоставлять "возможности для российских инвестиций в таких сферах как создание инфраструктуры, а также в промышленности и технологиях". "Россия всегда была преданным партнером по диалогу для АСЕАН на протяжении 25 лет, делая вклад в развитие региона в различных областях, в том числе в продовольственной и энергетической безопасности", - заключил он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мьянма, азия, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, в мире
Россия, Мьянма, Азия, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, В мире
В Мьянме заявили об интересе стран АСЕАН к сотрудничеству с Россией
Кан Зо: страны АСЕАН заинтересованы в сотрудничестве с Россией в энергетике
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Страны АСЕАН заинтересованы в сотрудничестве с Россией в энергетике и свою очередь должны предлагать России возможности для инвестиций в промышленность и технологии в регионе, заявил министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо.
«
"Говоря о тех целях РФ и АСЕАН к 2030 году - мы все должны сфокусироваться на инициативах по трансформации экономики и цифровой экономике и действовать в соответствии с изменениями в регионе и в мире. К 2030-му экономические связи России и АСЕАН должны значительно увеличиться в связи с растущими потребностями стран АСЕАН в энергетике и растущей ролью Азии в мировой торговле", - сказал Кан Зо в ходе бизнес-диалога Россия-АСЕАН в рамках ВЭФ-2023.
По его словам, экспертиза и компетенции России в энергетической отрасли, в том числе по нефти, газу и ядерной энергетике, "представляет особый интерес для стран АСЕАН, которые нацелены на укрепление своей энергетической безопасности".
По словам Кан Зо, Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов в страны АСЕАН, они, в свою очередь, должны предоставлять "возможности для российских инвестиций в таких сферах как создание инфраструктуры, а также в промышленности и технологиях".
"Россия всегда была преданным партнером по диалогу для АСЕАН на протяжении 25 лет, делая вклад в развитие региона в различных областях, в том числе в продовольственной и энергетической безопасности", - заключил он.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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