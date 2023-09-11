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Суд в Москве заочно арестовал мэра Днепропетровска

Суд в Москве заочно арестовал мэра Днепропетровска - РИА Новости, 11.09.2023

Суд в Москве заочно арестовал мэра Днепропетровска

Басманный суд Москвы заочно арестовал мэра украинского города Днепропетровск Бориса Филатова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:31

2023-09-11T16:31

2023-09-11T16:31

происшествия

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россия

борис филатов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал мэра украинского города Днепропетровск Бориса Филатова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Филатов заочно арестован Басманным судом Москвы", - рассказал собеседник агентства, не приведя подробностей. В апреле минувшего года СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела о подстрекательстве к геноциду в отношении Филатова. Позднее стало известно, что он объявлен в розыск.

https://ria.ru/20230816/ulitsy-1890466842.html

москва

днепропетровск

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