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Суд в Москве заочно арестовал мэра Днепропетровска - РИА Новости, 11.09.2023
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16:31 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/arest-1895615722.html
Суд в Москве заочно арестовал мэра Днепропетровска
Суд в Москве заочно арестовал мэра Днепропетровска - РИА Новости, 11.09.2023
Суд в Москве заочно арестовал мэра Днепропетровска
Басманный суд Москвы заочно арестовал мэра украинского города Днепропетровск Бориса Филатова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:31
2023-09-11T16:31
происшествия
москва
днепропетровск
россия
борис филатов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал мэра украинского города Днепропетровск Бориса Филатова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Филатов заочно арестован Басманным судом Москвы", - рассказал собеседник агентства, не приведя подробностей. В апреле минувшего года СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела о подстрекательстве к геноциду в отношении Филатова. Позднее стало известно, что он объявлен в розыск.
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происшествия, москва, днепропетровск, россия, борис филатов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Днепропетровск, Россия, Борис Филатов, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Москве заочно арестовал мэра Днепропетровска

Суд в Москве заочно арестовал разыскиваемого мэра Днепропетровска Филатова

© Фото : Дніпропетровська міська радаБорис Филатов
Борис Филатов - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : Дніпропетровська міська рада
Борис Филатов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал мэра украинского города Днепропетровск Бориса Филатова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Филатов заочно арестован Басманным судом Москвы", - рассказал собеседник агентства, не приведя подробностей.
В апреле минувшего года СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела о подстрекательстве к геноциду в отношении Филатова. Позднее стало известно, что он объявлен в розыск.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
В Днепропетровске переименовали свыше двухсот улиц, связанных с Россией
16 августа, 18:26
 
ПроисшествияМоскваДнепропетровскРоссияБорис ФилатовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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