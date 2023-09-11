https://ria.ru/20230911/arest-1895590242.html

В Москве продлили арест предполагаемому администратору "Кремлевской прачки"

В Москве продлили арест предполагаемому администратору "Кремлевской прачки" - РИА Новости, 11.09.2023

В Москве продлили арест предполагаемому администратору "Кремлевской прачки"

Тверской суд Москвы в понедельник продлил срок ареста Михаилу Полякову, который, по данным СМИ, является администратором телеграм-канала "Кремлевская прачка",... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:56

2023-09-11T14:56

2023-09-11T14:56

москва

происшествия

шота горгадзе

ланит

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник продлил срок ареста Михаилу Полякову, который, по данным СМИ, является администратором телеграм-канала "Кремлевская прачка", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: продлить обвиняемым Полякову, Санину и Савинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 декабря", - огласила решение судья Ольга Семина. Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе адвоката Шоты Горгадзе, который заявил, что во время процесса будут озвучены личные данные Полякова и сведения медицинского характера. По словам защитника, в раскрытии этой информации заинтересованы "украинские спецслужбы и враги нашего государства". Телеграм-канал же "Кремлевская прачка", "который, как заявлено, администрировал Поляков, занимал пророссийскую позицию, разоблачал преступления украинского режима", добавил защитник. Публику в итоге допустили лишь до оглашения итогового решения. Предполагаемый администратор телеграм-канала Михаил Поляков и его помощник Александр Санин были арестованы 15 июля. Позднее суд отправил в СИЗО Дениса Савинского - третьего фигуранта дела. Поляков, который занимает должность замдиректора по безопасности АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи", обвиняется в вымогательстве у компании "Ланит" - одной из лидеров российской IT-отрасли. По версии следствия, он с 2020 по 2023 годы получил у "Ланита" 40 миллионов рублей за непубликацию сведений (так называемый блок на негатив), которые могли "причинить существенный вред правам и законным интересам компании и ее руководству". Возбуждено дело о вымогательстве в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет.

https://ria.ru/20230905/zvegintsev-1894227812.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, шота горгадзе, ланит