https://ria.ru/20230911/arest-1895590242.html
В Москве продлили арест предполагаемому администратору "Кремлевской прачки"
В Москве продлили арест предполагаемому администратору "Кремлевской прачки" - РИА Новости, 11.09.2023
В Москве продлили арест предполагаемому администратору "Кремлевской прачки"
Тверской суд Москвы в понедельник продлил срок ареста Михаилу Полякову, который, по данным СМИ, является администратором телеграм-канала "Кремлевская прачка",... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:56
2023-09-11T14:56
2023-09-11T14:56
москва
происшествия
шота горгадзе
ланит
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник продлил срок ареста Михаилу Полякову, который, по данным СМИ, является администратором телеграм-канала "Кремлевская прачка", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: продлить обвиняемым Полякову, Санину и Савинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 декабря", - огласила решение судья Ольга Семина. Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе адвоката Шоты Горгадзе, который заявил, что во время процесса будут озвучены личные данные Полякова и сведения медицинского характера. По словам защитника, в раскрытии этой информации заинтересованы "украинские спецслужбы и враги нашего государства". Телеграм-канал же "Кремлевская прачка", "который, как заявлено, администрировал Поляков, занимал пророссийскую позицию, разоблачал преступления украинского режима", добавил защитник. Публику в итоге допустили лишь до оглашения итогового решения. Предполагаемый администратор телеграм-канала Михаил Поляков и его помощник Александр Санин были арестованы 15 июля. Позднее суд отправил в СИЗО Дениса Савинского - третьего фигуранта дела. Поляков, который занимает должность замдиректора по безопасности АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи", обвиняется в вымогательстве у компании "Ланит" - одной из лидеров российской IT-отрасли. По версии следствия, он с 2020 по 2023 годы получил у "Ланита" 40 миллионов рублей за непубликацию сведений (так называемый блок на негатив), которые могли "причинить существенный вред правам и законным интересам компании и ее руководству". Возбуждено дело о вымогательстве в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет.
https://ria.ru/20230905/zvegintsev-1894227812.html
https://ria.ru/20230901/arest-1893762632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, шота горгадзе, ланит
Москва, Происшествия, Шота Горгадзе, ЛАНИТ
В Москве продлили арест предполагаемому администратору "Кремлевской прачки"
Тверской суд продлил арест предполагаемому администратору "Кремлевской прачки"
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник продлил срок ареста Михаилу Полякову, который, по данным СМИ, является администратором телеграм-канала "Кремлевская прачка", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: продлить обвиняемым Полякову, Санину и Савинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 декабря", - огласила решение судья Ольга Семина.
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Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе адвоката Шоты Горгадзе
, который заявил, что во время процесса будут озвучены личные данные Полякова и сведения медицинского характера. По словам защитника, в раскрытии этой информации заинтересованы "украинские спецслужбы и враги нашего государства".
Телеграм-канал же "Кремлевская прачка", "который, как заявлено, администрировал Поляков, занимал пророссийскую позицию, разоблачал преступления украинского режима", добавил защитник. Публику в итоге допустили лишь до оглашения итогового решения.
Предполагаемый администратор телеграм-канала Михаил Поляков и его помощник Александр Санин были арестованы 15 июля. Позднее суд отправил в СИЗО Дениса Савинского - третьего фигуранта дела.
Поляков, который занимает должность замдиректора по безопасности АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи", обвиняется в вымогательстве у компании "Ланит
" - одной из лидеров российской IT-отрасли. По версии следствия, он с 2020 по 2023 годы получил у "Ланита" 40 миллионов рублей за непубликацию сведений (так называемый блок на негатив), которые могли "причинить существенный вред правам и законным интересам компании и ее руководству".
Возбуждено дело о вымогательстве в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет.
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