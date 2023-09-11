https://ria.ru/20230911/arbuz-1895521969.html

СМИ: в Москве женщина умерла, съев арбуз

СМИ: в Москве женщина умерла, съев арбуз - РИА Новости, 11.09.2023

СМИ: в Москве женщина умерла, съев арбуз

В Москве женщина умерла, съев арбуз, сообщили "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:35

2023-09-11T11:35

2023-09-11T12:19

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

роскачество

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Москве женщина умерла, съев арбуз, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.Отмечается, что 47-летняя москвичка купила его возле станции метро "Спортивная"."Дома она продегустировала плод и почувствовала недомогание. У женщины началась сильная рвота, но скорую помощь она решила не вызывать", - пишет издание.В материале отмечается, что скорую помощь мать погибшей вызвала лишь на следующий день, но женщину спасти не удалось.Позднее столичный главк СК и прокуратура сообщили, что у погибшей были хронические заболевания. При этом ее родственники, также евшие арбуз, не жаловались на самочувствие.Роспотребнадзор обращал внимание на то, что не стоит покупать бахчевые возле автодорог, поскольку они могут содержать в себе тяжелые металлы от выхлопных газов автомобилей. Кроме того, у продавца должны быть официальные документы на продукцию.В Роскачестве рассказали, что выбирая арбуз, не стоит полагаться на сухой хвостик, поскольку он может высохнуть при транспортировке, хотя сам плод еще не дозрел. Также не стоит покупать ягоду с поврежденной коркой, так как через трещины и рубцы в мякоть могут попасть микроорганизмы. Поэтому стоит отказаться от покупки разрезанных плодов.

https://ria.ru/20230910/kursk-1895358083.html

https://ria.ru/20230908/otravlenie-1895114387.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роскачество