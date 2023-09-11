https://ria.ru/20230911/arbuz-1895521969.html
СМИ: в Москве женщина умерла, съев арбуз
СМИ: в Москве женщина умерла, съев арбуз - РИА Новости, 11.09.2023
СМИ: в Москве женщина умерла, съев арбуз
В Москве женщина умерла, съев арбуз, сообщили "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:35
2023-09-11T11:35
2023-09-11T12:19
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
роскачество
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Москве женщина умерла, съев арбуз, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.Отмечается, что 47-летняя москвичка купила его возле станции метро "Спортивная"."Дома она продегустировала плод и почувствовала недомогание. У женщины началась сильная рвота, но скорую помощь она решила не вызывать", - пишет издание.В материале отмечается, что скорую помощь мать погибшей вызвала лишь на следующий день, но женщину спасти не удалось.Позднее столичный главк СК и прокуратура сообщили, что у погибшей были хронические заболевания. При этом ее родственники, также евшие арбуз, не жаловались на самочувствие.Роспотребнадзор обращал внимание на то, что не стоит покупать бахчевые возле автодорог, поскольку они могут содержать в себе тяжелые металлы от выхлопных газов автомобилей. Кроме того, у продавца должны быть официальные документы на продукцию.В Роскачестве рассказали, что выбирая арбуз, не стоит полагаться на сухой хвостик, поскольку он может высохнуть при транспортировке, хотя сам плод еще не дозрел. Также не стоит покупать ягоду с поврежденной коркой, так как через трещины и рубцы в мякоть могут попасть микроорганизмы. Поэтому стоит отказаться от покупки разрезанных плодов.
https://ria.ru/20230910/kursk-1895358083.html
https://ria.ru/20230908/otravlenie-1895114387.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роскачество
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Роскачество
СМИ: в Москве женщина умерла, съев арбуз
"Известия": в Москве 47-летняя женщина умерла, съев арбуз
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
В Москве женщина умерла, съев арбуз, сообщили "Известия
" со ссылкой на источник.
Отмечается, что 47-летняя москвичка купила его возле станции метро "Спортивная".
"Дома она продегустировала плод и почувствовала недомогание. У женщины началась сильная рвота, но скорую помощь она решила не вызывать", - пишет издание.
В материале отмечается, что скорую помощь мать погибшей вызвала лишь на следующий день, но женщину спасти не удалось.
Позднее столичный главк СК и прокуратура сообщили, что у погибшей были хронические заболевания. При этом ее родственники, также евшие арбуз, не жаловались на самочувствие.
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Роспотребнадзор обращал внимание на то, что не стоит покупать бахчевые возле автодорог, поскольку они могут содержать в себе тяжелые металлы от выхлопных газов автомобилей. Кроме того, у продавца должны быть официальные документы на продукцию.
В Роскачестве рассказали, что выбирая арбуз, не стоит полагаться на сухой хвостик, поскольку он может высохнуть при транспортировке, хотя сам плод еще не дозрел. Также не стоит покупать ягоду с поврежденной коркой, так как через трещины и рубцы в мякоть могут попасть микроорганизмы. Поэтому стоит отказаться от покупки разрезанных плодов.
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