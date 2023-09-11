https://ria.ru/20230911/angliya-1895493077.html

Сметут. В Англии испугались последствий войны с Россией

Сметут. В Англии испугались последствий войны с Россией - РИА Новости, 11.09.2023

Сметут. В Англии испугались последствий войны с Россией

Королевские военно-воздушные силы Великобритании намного слабее российский ВКС, поскольку уступают им по количеству воздушной техники в восемь раз, пишет Daily... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:07

2023-09-11T10:07

2023-09-11T10:07

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великобритания

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Королевские военно-воздушные силы Великобритании намного слабее российский ВКС, поскольку уступают им по количеству воздушной техники в восемь раз, пишет Daily Mail."Парк боевых самолетов настолько мал, что будет сметен, если Великобритания вступит в войну с Владимиром Путиным", - пишет издание.Королевские военно-воздушные силы располагают 169 истребителями против 1500 российских, отмечает автор.В британских ВВС утверждают, что совершенство самолетов компенсирует их небольшое количество, однако в отчете министерства обороны говорится, что страна находится в "опасном положении", говорится в статье.Тем не менее, несмотря на проблемы, королевская авиация не намерена модернизировать 30 своих "Тайфунов", а планирует списать их на пять лет раньше срока - в 2025 году, добавляет Daily Mail.Министерство обороны Великобритании, испытывающее нехватку средств, также не спешит расширять парк истребителей F-35B. Ожидается, что к 2025 году в распоряжении страны будет 74 самолета, а не 138, как планировалось ранее, пишет автор.

https://ria.ru/20230621/aviatsiya-1879615136.html

https://ria.ru/20230911/territorii-1895434570.html

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в мире, великобритания, россия, владимир путин