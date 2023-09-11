Рейтинг@Mail.ru
На волоске. На Западе вспомнили об "ужасном пророчестве" из-за Украины - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:30 11.09.2023 (обновлено: 10:50 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/ambitsii-1895426747.html
На волоске. На Западе вспомнили об "ужасном пророчестве" из-за Украины
На волоске. На Западе вспомнили об "ужасном пророчестве" из-за Украины - РИА Новости, 11.09.2023
На волоске. На Западе вспомнили об "ужасном пророчестве" из-за Украины
Существование Украины находится под угрозой из-за расширения НАТО. Об этом в статье для Al Mayadeen написал журналист-расследователь Кит Кларенберг. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T01:30
2023-09-11T10:50
в мире
украина
россия
сша
дмитрий песков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e6936dc66239ec3a55d12733d78a9703.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Существование Украины находится под угрозой из-за расширения НАТО. Об этом в статье для Al Mayadeen написал журналист-расследователь Кит Кларенберг."Сегодня, когда Россия и Украина находятся в состоянии конфликта, а политическое и военное будущее последней, если не само существование как государства, находится на волоске, слова недооцененного пророка Кеннана, похоже, становятся ужасной реальностью", — заявил Кларенберг.Так обозреватель прокомментировал высказывание Джорджа Кеннана, "архитектора холодной войны" и ключевой фигуры в создании НАТО. После ратификации США расширения альянса в 1998 году он отметил, что это трагическая ошибка и что со стороны России последует мощнейшая реакция.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230909/vovlechennost-1895231548.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_fe0729e9576b3c870ffaaa4b50be9906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, НАТО
На волоске. На Западе вспомнили об "ужасном пророчестве" из-за Украины

Журналист Кларенберг: Украина находится под угрозой из-за амбиций НАТО

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Существование Украины находится под угрозой из-за расширения НАТО. Об этом в статье для Al Mayadeen написал журналист-расследователь Кит Кларенберг.
«
"Сегодня, когда Россия и Украина находятся в состоянии конфликта, а политическое и военное будущее последней, если не само существование как государства, находится на волоске, слова недооцененного пророка Кеннана, похоже, становятся ужасной реальностью", — заявил Кларенберг.
Так обозреватель прокомментировал высказывание Джорджа Кеннана, "архитектора холодной войны" и ключевой фигуры в создании НАТО. После ратификации США расширения альянса в 1998 году он отметил, что это трагическая ошибка и что со стороны России последует мощнейшая реакция.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Эксперт рассказал, как США воспользуются вовлеченностью России на Украине
9 сентября, 19:49
 
В миреУкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала