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На волоске. На Западе вспомнили об "ужасном пророчестве" из-за Украины

На волоске. На Западе вспомнили об "ужасном пророчестве" из-за Украины - РИА Новости, 11.09.2023

На волоске. На Западе вспомнили об "ужасном пророчестве" из-за Украины

Существование Украины находится под угрозой из-за расширения НАТО. Об этом в статье для Al Mayadeen написал журналист-расследователь Кит Кларенберг. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T01:30

2023-09-11T01:30

2023-09-11T10:50

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Существование Украины находится под угрозой из-за расширения НАТО. Об этом в статье для Al Mayadeen написал журналист-расследователь Кит Кларенберг."Сегодня, когда Россия и Украина находятся в состоянии конфликта, а политическое и военное будущее последней, если не само существование как государства, находится на волоске, слова недооцененного пророка Кеннана, похоже, становятся ужасной реальностью", — заявил Кларенберг.Так обозреватель прокомментировал высказывание Джорджа Кеннана, "архитектора холодной войны" и ключевой фигуры в создании НАТО. После ратификации США расширения альянса в 1998 году он отметил, что это трагическая ошибка и что со стороны России последует мощнейшая реакция.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, нато