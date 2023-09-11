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Сбербанк нарастил кредиты агробизнесу - РИА Новости, 11.09.2023
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05:12 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/agrobiznes-1895447333.html
Сбербанк нарастил кредиты агробизнесу
Сбербанк нарастил кредиты агробизнесу - РИА Новости, 11.09.2023
Сбербанк нарастил кредиты агробизнесу
Сбербанк нарастил кредитный портфель в сфере сельского хозяйства до 2 триллионов рублей, хотя темпы роста в текущем году замедлились до 15% с прошлогодних... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:12
2023-09-11T05:12
экономика
дальний восток
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Сбербанк нарастил кредитный портфель в сфере сельского хозяйства до 2 триллионов рублей, хотя темпы роста в текущем году замедлились до 15% с прошлогодних 23-25%, заявил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов. "Для "Сбера" сельское хозяйство и сельхозпереработка стали заметным направлением бизнеса. Для понимания, 2 триллиона рублей сейчас у нас кредиты в сельском хозяйстве, почти 10% портфеля. Но ложка дегтя: в прошлом году портфель рос примерно на 23-25%, в этом году - 15%", - сказал он, выступая на ВЭФ. Ситнов пояснил, что одна из причин такого замедления - большие объемы субсидирования процентных ставок по сельскохозяйственным кредитам. "Это хорошо и плохо. Когда ключ меняется от 6% до 12%, в бюджете больше денег не становится, соответственно, сельхозники у нас начинают страдать", - отметил старший вице-президент Сбербанка. Он добавил, что на Дальнем Востоке объем кредитов Сбербанка сельскохозяйственным предприятиям составляет 200 миллиардов рублей, или 30% от портфеля всех кредитов в регионе. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, дальний восток, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Дальний Восток, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Сбербанк нарастил кредиты агробизнесу

Сбербанк нарастил кредиты агробизнесу до двух триллионов рублей

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Сбербанк нарастил кредитный портфель в сфере сельского хозяйства до 2 триллионов рублей, хотя темпы роста в текущем году замедлились до 15% с прошлогодних 23-25%, заявил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.
«
"Для "Сбера" сельское хозяйство и сельхозпереработка стали заметным направлением бизнеса. Для понимания, 2 триллиона рублей сейчас у нас кредиты в сельском хозяйстве, почти 10% портфеля. Но ложка дегтя: в прошлом году портфель рос примерно на 23-25%, в этом году - 15%", - сказал он, выступая на ВЭФ.
Ситнов пояснил, что одна из причин такого замедления - большие объемы субсидирования процентных ставок по сельскохозяйственным кредитам. "Это хорошо и плохо. Когда ключ меняется от 6% до 12%, в бюджете больше денег не становится, соответственно, сельхозники у нас начинают страдать", - отметил старший вице-президент Сбербанка.
Он добавил, что на Дальнем Востоке объем кредитов Сбербанка сельскохозяйственным предприятиям составляет 200 миллиардов рублей, или 30% от портфеля всех кредитов в регионе.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ЭкономикаДальний ВостокСбербанк РоссииДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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