https://ria.ru/20230911/agrobiznes-1895447333.html

Сбербанк нарастил кредиты агробизнесу

Сбербанк нарастил кредиты агробизнесу - РИА Новости, 11.09.2023

Сбербанк нарастил кредиты агробизнесу

Сбербанк нарастил кредитный портфель в сфере сельского хозяйства до 2 триллионов рублей, хотя темпы роста в текущем году замедлились до 15% с прошлогодних... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:12

2023-09-11T05:12

2023-09-11T05:12

экономика

дальний восток

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Сбербанк нарастил кредитный портфель в сфере сельского хозяйства до 2 триллионов рублей, хотя темпы роста в текущем году замедлились до 15% с прошлогодних 23-25%, заявил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов. "Для "Сбера" сельское хозяйство и сельхозпереработка стали заметным направлением бизнеса. Для понимания, 2 триллиона рублей сейчас у нас кредиты в сельском хозяйстве, почти 10% портфеля. Но ложка дегтя: в прошлом году портфель рос примерно на 23-25%, в этом году - 15%", - сказал он, выступая на ВЭФ. Ситнов пояснил, что одна из причин такого замедления - большие объемы субсидирования процентных ставок по сельскохозяйственным кредитам. "Это хорошо и плохо. Когда ключ меняется от 6% до 12%, в бюджете больше денег не становится, соответственно, сельхозники у нас начинают страдать", - отметил старший вице-президент Сбербанка. Он добавил, что на Дальнем Востоке объем кредитов Сбербанка сельскохозяйственным предприятиям составляет 200 миллиардов рублей, или 30% от портфеля всех кредитов в регионе. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230907/nauka-1894545161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, дальний восток, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023