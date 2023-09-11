https://ria.ru/20230911/agenty-1895580104.html
У задержанных в Белоруссии агентов СБУ изъяли взрывчатку
У задержанных в Белоруссии агентов СБУ изъяли взрывчатку - РИА Новости, 11.09.2023
У задержанных в Белоруссии агентов СБУ изъяли взрывчатку
При задержании у трех боевых групп в Белоруссии изъяты взрывчатка и детонаторы, которые они намеревались использовать для терактов на железной дороге, сообщил... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:25
2023-09-11T14:25
2023-09-11T14:25
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МИНСК, 11 сен – РИА Новости. При задержании у трех боевых групп в Белоруссии изъяты взрывчатка и детонаторы, которые они намеревались использовать для терактов на железной дороге, сообщил Комитет госбезопасности республики. Ранее в понедельник сообщалось, что КГБ пресек деятельность трех агентурных групп, созданных для диверсий и терактов в Белоруссии и России. "Сотрудники КГБ выявили и задержали в Беларуси три боевые ячейки, которые работали на Службу безопасности Украины. Они готовили теракты на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах. При задержании у них изъяли взрывчатку и детонаторы. Один из фигурантов, который готовил подрыв железной дороги в Столбцовском районе, инициативно вышел на связь с СБУ. Для подготовки теракта он привлек своего бывшего коллегу. Осуществить задуманное пособникам СБУ не удалось - их задержали сотрудники Комитета госбезопасности", - говорится в сообщении. Сообщается, что попыткой подрыва железной дороги в Толочинском районе руководил гражданин Украины. Для совершения теракта он привлек двух граждан Белоруссии, которые обладают навыками минно-взрывного дела. Кроме того, задержанный гражданин Украины, который незаконно пересек белорусскую границу, оставил на территории Белоруссии арсенал с автоматами, дронами и взрывчаткой. "Все задержанные водворены в СИЗО КГБ, где сейчас дают признательные показания", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230828/belorussiya-1892731645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, служба безопасности украины, украина
В мире, Белоруссия, Россия, Служба безопасности Украины, Украина
У задержанных в Белоруссии агентов СБУ изъяли взрывчатку
У задержанных в Белоруссии групп боевиков СБУ изъяли взрывчатку и детонаторы
МИНСК, 11 сен – РИА Новости. При задержании у трех боевых групп в Белоруссии изъяты взрывчатка и детонаторы, которые они намеревались использовать для терактов на железной дороге, сообщил Комитет госбезопасности республики.
Ранее в понедельник сообщалось, что КГБ пресек деятельность трех агентурных групп, созданных для диверсий и терактов в Белоруссии и России
.
"Сотрудники КГБ выявили и задержали в Беларуси три боевые ячейки, которые работали на Службу безопасности Украины
. Они готовили теракты на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах. При задержании у них изъяли взрывчатку и детонаторы. Один из фигурантов, который готовил подрыв железной дороги в Столбцовском районе, инициативно вышел на связь с СБУ
. Для подготовки теракта он привлек своего бывшего коллегу. Осуществить задуманное пособникам СБУ не удалось - их задержали сотрудники Комитета госбезопасности", - говорится в сообщении.
Сообщается, что попыткой подрыва железной дороги в Толочинском районе руководил гражданин Украины. Для совершения теракта он привлек двух граждан Белоруссии, которые обладают навыками минно-взрывного дела. Кроме того, задержанный гражданин Украины, который незаконно пересек белорусскую границу, оставил на территории Белоруссии арсенал с автоматами, дронами и взрывчаткой.
"Все задержанные водворены в СИЗО КГБ, где сейчас дают признательные показания", - говорится в сообщении.
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