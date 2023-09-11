https://ria.ru/20230911/aes-1895459870.html

Минэнерго и "Росатом" обсуждают строительство новой АЭС на Дальнем Востоке

Минэнерго и "Росатом" обсуждают строительство новой АЭС на Дальнем Востоке - РИА Новости, 11.09.2023

Минэнерго и "Росатом" обсуждают строительство новой АЭС на Дальнем Востоке

Минэнерго РФ и "Росатом" обсуждают наиболее оптимальное место для размещения атомной станции на Дальнем Востоке, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:01

2023-09-11T07:01

2023-09-11T07:01

экономика

россия

дальний восток

приморский край

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ и "Росатом" обсуждают наиболее оптимальное место для размещения атомной станции на Дальнем Востоке, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. "Мы должны рассматривать в целом развитие атомной энергетики, и мы вместе с "Росатомом" обсуждали недавно эти вопросы развития атомной энергетики, повышения доли производства электроэнергии в целом по России. И мы, конечно, определяем наиболее оптимальные места размещения атомной станции. Площадки на Дальнем Востоке, в Приморском крае выбирались еще даже в Советском Союзе, просто время не наступило", - сказал Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ВЭФ. "Нужна здесь, конечно, базовая генерация. Где будет размещаться, мы сегодня как раз работаем над этим, чтобы найти оптимальное размещение. И сегодня мы вносим изменения в генеральную схему размещения энергообъектов до 2035 года. В течение следующего года мы должны все эти места определить", - добавил он, отметив, что мощность АЭС будет уточнена позднее, после разработки схемы программы развития. Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил в августе, что атомная госкорпорация, развивая атомную генерацию в РФ, будет строить новые АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке. В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в РФ. К 2045 году этот показатель должен вырасти до 25%. "Росатом" не исключает возможности строительства АЭС большой мощности на Дальнем Востоке РФ, заявил в понедельник первый заместитель генерального директора атомной госкорпорации по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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россия

дальний восток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, дальний восток, приморский край, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023