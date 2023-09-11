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Глава Минэнерго ожидает принятия решения по строительству новой АЭС - РИА Новости, 11.09.2023
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06:43 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/aes-1895457327.html
Глава Минэнерго ожидает принятия решения по строительству новой АЭС
Глава Минэнерго ожидает принятия решения по строительству новой АЭС - РИА Новости, 11.09.2023
Глава Минэнерго ожидает принятия решения по строительству новой АЭС
Глава Минэнерго России Николай Шульгинов ожидает, что будет принято решение о строительстве атомной электростанции в Приморском крае. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:43
2023-09-11T06:43
экономика
россия
приморский край
дальний восток
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Глава Минэнерго России Николай Шульгинов ожидает, что будет принято решение о строительстве атомной электростанции в Приморском крае. "Мы рассматриваем увеличение доли выработки атомных станций в балансе энергосистемы и строительство генерирующих атомных объектов, в том числе на Дальнем Востоке. У нас уже было анонсировано строительство в Якутии. Ну и думаю, что мы примем решение по строительству в Приморье, потому что это энергодефицитный регион, нужно развивать электросетевую и генерирующую инфраструктуру, чтобы не останавливать развитие", - сказал министр на сессии "Энергетика для роста" в рамках ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия
приморский край
дальний восток
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экономика, россия, приморский край, дальний восток, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Россия, Приморский край, Дальний Восток, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Глава Минэнерго ожидает принятия решения по строительству новой АЭС

Глава Минэнерго ожидает принятия решения по строительству АЭС в Приморье

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНиколай Шульгинов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Николай Шульгинов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Николай Шульгинов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Глава Минэнерго России Николай Шульгинов ожидает, что будет принято решение о строительстве атомной электростанции в Приморском крае.
"Мы рассматриваем увеличение доли выработки атомных станций в балансе энергосистемы и строительство генерирующих атомных объектов, в том числе на Дальнем Востоке. У нас уже было анонсировано строительство в Якутии. Ну и думаю, что мы примем решение по строительству в Приморье, потому что это энергодефицитный регион, нужно развивать электросетевую и генерирующую инфраструктуру, чтобы не останавливать развитие", - сказал министр на сессии "Энергетика для роста" в рамках ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Росатом - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
"Росатом" может построить новую АЭС на Дальнем Востоке
06:23
 
ЭкономикаРоссияПриморский крайДальний ВостокНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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