https://ria.ru/20230911/aes-1895457327.html

Глава Минэнерго ожидает принятия решения по строительству новой АЭС

Глава Минэнерго ожидает принятия решения по строительству новой АЭС - РИА Новости, 11.09.2023

Глава Минэнерго ожидает принятия решения по строительству новой АЭС

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов ожидает, что будет принято решение о строительстве атомной электростанции в Приморском крае. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:43

2023-09-11T06:43

2023-09-11T06:43

экономика

россия

приморский край

дальний восток

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Глава Минэнерго России Николай Шульгинов ожидает, что будет принято решение о строительстве атомной электростанции в Приморском крае. "Мы рассматриваем увеличение доли выработки атомных станций в балансе энергосистемы и строительство генерирующих атомных объектов, в том числе на Дальнем Востоке. У нас уже было анонсировано строительство в Якутии. Ну и думаю, что мы примем решение по строительству в Приморье, потому что это энергодефицитный регион, нужно развивать электросетевую и генерирующую инфраструктуру, чтобы не останавливать развитие", - сказал министр на сессии "Энергетика для роста" в рамках ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/aes-1895455138.html

россия

приморский край

дальний восток

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экономика, россия, приморский край, дальний восток, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023