https://ria.ru/20230911/aes-1895455138.html

"Росатом" может построить новую АЭС на Дальнем Востоке

"Росатом" может построить новую АЭС на Дальнем Востоке - РИА Новости, 11.09.2023

"Росатом" может построить новую АЭС на Дальнем Востоке

"Росатом" не исключает возможности строительства АЭС большой мощности на Дальнем Востоке РФ, заявил первый заместитель генерального директора атомной... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:23

2023-09-11T06:23

2023-09-11T06:39

экономика

дальний восток

россия

русский (остров)

кирилл комаров

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. "Росатом" не исключает возможности строительства АЭС большой мощности на Дальнем Востоке РФ, заявил первый заместитель генерального директора атомной госкорпорации по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров. "Территория Дальнего Востока дает возможности не только для атомной энергетики малой мощности. Вполне возможно, что будут найдены территории, где будет адекватно строительство АЭС большой мощности", - сказал Комаров на сессии "Энергетика для роста" Восточного экономического форума. По планам, доля атомной генерации в общем энергобалансе РФ к 2045 году должна вырасти до 25% с нынешних 20%. Сейчас обсуждается, за счет каких проектов новых АЭС и на каких территориях можно решить эту задачу.ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230902/sotrudnichestvo-1893837833.html

дальний восток

россия

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экономика, дальний восток, россия, русский (остров), кирилл комаров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф-2023