Группа "Аэрофлот" заключила твердый контракт на лизинг МС-21 и SJ100

Группа "Аэрофлот" заключила твердый контракт на лизинг 52 МС-21 и SJ100
Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.
Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.
Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.
Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.
Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.
Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.
Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.
Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.
На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.
На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.
На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.
На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.
Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.
Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.
В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.
В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.
Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.
Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.
В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.
В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.
Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".
Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".
Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.
Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.
В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.
Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.
Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.
Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.
Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.
В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.
В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.
В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.
В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.
После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.
После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.
РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.
Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.
Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.
Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.
На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.
На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.
Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.
В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.
Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.
В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.
Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".
Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.
Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.
Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.
Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.
В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.
В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.
После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.
РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.