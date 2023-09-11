https://ria.ru/20230911/aeroflot-1895476131.html

Группа "Аэрофлот" заключила твердый контракт на лизинг МС-21 и SJ100

Группа "Аэрофлот" заключила твердый контракт на лизинг МС-21 и SJ100 - РИА Новости, 11.09.2023

Группа "Аэрофлот" заключила твердый контракт на лизинг МС-21 и SJ100

Группа "Аэрофлот" и лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис" госкорпорации "Ростех" заключили твердый контракт на лизинг 18 воздушных судов МС-21-310 и 34... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T09:08

2023-09-11T09:08

2023-09-11T09:08

экономика

вэф-2023

мс-21

ту-214

sj-100

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

аэрофлот

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" и лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис" госкорпорации "Ростех" заключили твердый контракт на лизинг 18 воздушных судов МС-21-310 и 34 воздушных судов SJ100 в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. В августе эту сделку анонсировал гендиректор группы Сергей Александровский. "Группа "Аэрофлот" и лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис" заключили договоры финансовой аренды (лизинга) 18 воздушных судов МС-21-310 и 34 воздушных судов SJ100. Подписание документов лизингодателя с "Аэрофлотом" и авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") состоялось в рамках Восточного экономического форума", - говорится в сообщении "Аэрофлота" к подписанию. Договоры подписали глава "Аэрофлота" Сергей Александровский, генеральный директор "Авиакомпании "Россия" Ян Бург и генеральный директор ООО "Авиакапитал-Сервис" Роман Пахомов. Контракты предполагают, что "Аэрофлот" получит в лизинг 6 воздушных судов МС-21-310, а авиакомпания "Россия" - 12 самолетов MC-21-310 и 34 лайнера SJ100. Первая поставка самолетов для "России" ожидается в декабре 2023 года, для "Аэрофлота" - в декабре 2024 года. "Договор с лизингодателем самолетов MC-21 и SJ-100 "Авиакапитал-Сервис" - логичное продолжение партнерства с "Объединенной авиастроительной корпорацией", - Александровский. – Документ, который мы подписали сегодня, приближает группу "Аэрофлот" к долгожданному событию: поступлению в наш парк современных импортозамещённых самолётов. Новейшие российские лайнеры позволят "Аэрофлоту" успешно реализовывать актуализированную стратегию, продолжать рост и развитие." В рамках ВЭФ-22 "Аэрофлот" и ОАК подписали соглашение о поставке 339 отечественных самолетов. На условиях лизинга в 2023-2030 годах группа получит 210 самолетов типа МС-21, 89 SSJ New и 40 Ту-214. Общая сумма твердых контрактов превысит 1 триллион рублей. Также в январе вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) поставит "Аэрофлоту" в 2023-2025 годах 63 отечественных самолета - 18 лайнеров МС-21, 34 SSJ New и 11 Ту-214. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/samolety-1895471000.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, вэф-2023, мс-21, ту-214, sj-100, объединенная авиастроительная корпорация (оак), аэрофлот