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Группа "Аэрофлот" заключила твердый контракт на лизинг МС-21 и SJ100 - РИА Новости, 11.09.2023
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09:08 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/aeroflot-1895476131.html
Группа "Аэрофлот" заключила твердый контракт на лизинг МС-21 и SJ100
Группа "Аэрофлот" заключила твердый контракт на лизинг МС-21 и SJ100 - РИА Новости, 11.09.2023
Группа "Аэрофлот" заключила твердый контракт на лизинг МС-21 и SJ100
Группа "Аэрофлот" и лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис" госкорпорации "Ростех" заключили твердый контракт на лизинг 18 воздушных судов МС-21-310 и 34... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T09:08
2023-09-11T09:08
экономика
вэф-2023
мс-21
ту-214
sj-100
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
аэрофлот
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" и лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис" госкорпорации "Ростех" заключили твердый контракт на лизинг 18 воздушных судов МС-21-310 и 34 воздушных судов SJ100 в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. В августе эту сделку анонсировал гендиректор группы Сергей Александровский. "Группа "Аэрофлот" и лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис" заключили договоры финансовой аренды (лизинга) 18 воздушных судов МС-21-310 и 34 воздушных судов SJ100. Подписание документов лизингодателя с "Аэрофлотом" и авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") состоялось в рамках Восточного экономического форума", - говорится в сообщении "Аэрофлота" к подписанию. Договоры подписали глава "Аэрофлота" Сергей Александровский, генеральный директор "Авиакомпании "Россия" Ян Бург и генеральный директор ООО "Авиакапитал-Сервис" Роман Пахомов. Контракты предполагают, что "Аэрофлот" получит в лизинг 6 воздушных судов МС-21-310, а авиакомпания "Россия" - 12 самолетов MC-21-310 и 34 лайнера SJ100. Первая поставка самолетов для "России" ожидается в декабре 2023 года, для "Аэрофлота" - в декабре 2024 года. "Договор с лизингодателем самолетов MC-21 и SJ-100 "Авиакапитал-Сервис" - логичное продолжение партнерства с "Объединенной авиастроительной корпорацией", - Александровский. – Документ, который мы подписали сегодня, приближает группу "Аэрофлот" к долгожданному событию: поступлению в наш парк современных импортозамещённых самолётов. Новейшие российские лайнеры позволят "Аэрофлоту" успешно реализовывать актуализированную стратегию, продолжать рост и развитие." В рамках ВЭФ-22 "Аэрофлот" и ОАК подписали соглашение о поставке 339 отечественных самолетов. На условиях лизинга в 2023-2030 годах группа получит 210 самолетов типа МС-21, 89 SSJ New и 40 Ту-214. Общая сумма твердых контрактов превысит 1 триллион рублей. Также в январе вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) поставит "Аэрофлоту" в 2023-2025 годах 63 отечественных самолета - 18 лайнеров МС-21, 34 SSJ New и 11 Ту-214. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, вэф-2023, мс-21, ту-214, sj-100, объединенная авиастроительная корпорация (оак), аэрофлот
Экономика, ВЭФ-2023, МС-21, Ту-214, SJ-100, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Аэрофлот
Группа "Аэрофлот" заключила твердый контракт на лизинг МС-21 и SJ100

Группа "Аэрофлот" заключила твердый контракт на лизинг 52 МС-21 и SJ100

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБортпроводники авиакомпании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Бортпроводники авиакомпании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" и лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис" госкорпорации "Ростех" заключили твердый контракт на лизинг 18 воздушных судов МС-21-310 и 34 воздушных судов SJ100 в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.
В августе эту сделку анонсировал гендиректор группы Сергей Александровский.
Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
"Росатом" и "Аэрофлот" заключили меморандум о сотрудничестве
08:30
"Группа "Аэрофлот" и лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис" заключили договоры финансовой аренды (лизинга) 18 воздушных судов МС-21-310 и 34 воздушных судов SJ100. Подписание документов лизингодателя с "Аэрофлотом" и авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") состоялось в рамках Восточного экономического форума", - говорится в сообщении "Аэрофлота" к подписанию.
Договоры подписали глава "Аэрофлота" Сергей Александровский, генеральный директор "Авиакомпании "Россия" Ян Бург и генеральный директор ООО "Авиакапитал-Сервис" Роман Пахомов.
Контракты предполагают, что "Аэрофлот" получит в лизинг 6 воздушных судов МС-21-310, а авиакомпания "Россия" - 12 самолетов MC-21-310 и 34 лайнера SJ100. Первая поставка самолетов для "России" ожидается в декабре 2023 года, для "Аэрофлота" - в декабре 2024 года.
"Договор с лизингодателем самолетов MC-21 и SJ-100 "Авиакапитал-Сервис" - логичное продолжение партнерства с "Объединенной авиастроительной корпорацией", - Александровский. – Документ, который мы подписали сегодня, приближает группу "Аэрофлот" к долгожданному событию: поступлению в наш парк современных импортозамещённых самолётов. Новейшие российские лайнеры позволят "Аэрофлоту" успешно реализовывать актуализированную стратегию, продолжать рост и развитие."
В рамках ВЭФ-22 "Аэрофлот" и ОАК подписали соглашение о поставке 339 отечественных самолетов. На условиях лизинга в 2023-2030 годах группа получит 210 самолетов типа МС-21, 89 SSJ New и 40 Ту-214. Общая сумма твердых контрактов превысит 1 триллион рублей. Также в январе вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) поставит "Аэрофлоту" в 2023-2025 годах 63 отечественных самолета - 18 лайнеров МС-21, 34 SSJ New и 11 Ту-214.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Восточный экономический форум — 2023. День первый
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

Артисты выступают в национальных костюмах на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.

Журналисты Sky News на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.

© РИА Новости / Александр Вильф
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4 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.

Учебный фрегат Паллада участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума во Владивостоке

На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.

Стенд компании РусГидро на выставке в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.

© РИА Новости / Александр Вильф
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7 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.

© РИА Новости / Александр Вильф
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9 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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10 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".

Стенд компании Новатэк на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.

Девушки в национальных костюмах на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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12 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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13 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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14 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.

Участницы на стенде Сбера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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15 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.

Стенд Сбера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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16 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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17 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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18 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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19 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
20 из 20

Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 20

Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 20

Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 20

Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
4 из 20

На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 20

На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 20

Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
7 из 20

В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 20

Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
9 из 20

В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 20

Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 20

Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
12 из 20

Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
13 из 20

В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 20

Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
15 из 20

Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
16 из 20

В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
17 из 20

В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
18 из 20

После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
20 из 20
 
ЭкономикаВЭФ-2023МС-21Ту-214SJ-100Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Аэрофлот
 
 
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