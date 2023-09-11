https://ria.ru/20230911/adidas-1895454866.html
Минпромторг: Adidas пока не нашел покупателя на свои активы в России
Минпромторг: Adidas пока не нашел покупателя на свои активы в России - РИА Новости, 11.09.2023
Минпромторг: Adidas пока не нашел покупателя на свои активы в России
Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas пока не нашел покупателей на свои российские активы, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:20
2023-09-11T06:20
2023-09-11T06:20
экономика
россия
владивосток
виктор евтухов
adidas ag
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145594/78/1455947857_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_8e18de2801d02a04fe6438a2dfc94527.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas пока не нашел покупателей на свои российские активы, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. "По продаже Adidas пока неизвестно. По одному магазину мы продавать не дадим, у нас выход иностранных активов только максимум за 50% рыночной стоимости. Поэтому когда компания определится с покупателем, согласует параметры сделки, после этого мы будем рассматривать", - сказал Евтухов в кулуарах ВЭФ. Позднее он уточнил, что пока покупателя нет. Главная задача российских властей - "чтобы не было попытки через продажу отдельных объектов на 100% вывести весь бизнес из страны", подчеркнул замглавы Минпромторга. В июне Евтухов заявлял, что Adidas, как и японский бренд Uniqlo, пока не приняли решение об уходе с российского рынка, хотя их магазины сейчас закрыты. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230904/bele-1894000128.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145594/78/1455947857_114:0:1886:1329_1920x0_80_0_0_7945daae4710f0db58177ed463888db8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владивосток, виктор евтухов, adidas ag, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Владивосток, Виктор Евтухов, Adidas AG, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг: Adidas пока не нашел покупателя на свои активы в России
Евтухов заявил, что Adidas пока не нашел покупателя на свои активы в России