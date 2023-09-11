https://ria.ru/20230911/adidas-1895454866.html

Минпромторг: Adidas пока не нашел покупателя на свои активы в России

Минпромторг: Adidas пока не нашел покупателя на свои активы в России - РИА Новости, 11.09.2023

Минпромторг: Adidas пока не нашел покупателя на свои активы в России

Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas пока не нашел покупателей на свои российские активы, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:20

2023-09-11T06:20

2023-09-11T06:20

экономика

россия

владивосток

виктор евтухов

adidas ag

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145594/78/1455947857_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_8e18de2801d02a04fe6438a2dfc94527.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas пока не нашел покупателей на свои российские активы, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. "По продаже Adidas пока неизвестно. По одному магазину мы продавать не дадим, у нас выход иностранных активов только максимум за 50% рыночной стоимости. Поэтому когда компания определится с покупателем, согласует параметры сделки, после этого мы будем рассматривать", - сказал Евтухов в кулуарах ВЭФ. Позднее он уточнил, что пока покупателя нет. Главная задача российских властей - "чтобы не было попытки через продажу отдельных объектов на 100% вывести весь бизнес из страны", подчеркнул замглавы Минпромторга. В июне Евтухов заявлял, что Adidas, как и японский бренд Uniqlo, пока не приняли решение об уходе с российского рынка, хотя их магазины сейчас закрыты. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230904/bele-1894000128.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, владивосток, виктор евтухов, adidas ag, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)