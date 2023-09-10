https://ria.ru/20230910/zerno-1895330349.html

Эрдоган заявил, что предложил России увеличить объем зерна для Африки

Эрдоган заявил, что предложил России увеличить объем зерна для Африки - РИА Новости, 10.09.2023

Эрдоган заявил, что предложил России увеличить объем зерна для Африки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российской стороне увеличить объем зерна, рассчитанного для поставок нуждающимся странам Африки. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T14:02

2023-09-10T14:02

2023-09-10T14:14

россия

африка

турция

реджеп тайип эрдоган

сергей лавров

зерновая сделка

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российской стороне увеличить объем зерна, рассчитанного для поставок нуждающимся странам Африки.Эрдоган напомнил о планах РФ, Турции и Катара направить 1 миллион тонн зерна безвозмездно беднейшим странам Африки."Я предложил на встрече с (главой МИД РФ) Сергеем Лавровым не ограничиваться 1 миллионом тонн, а направить еще больше зерна, так как африканские страны в этом нуждаются", - заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".

https://ria.ru/20230909/zerno-1895181870.html

россия

африка

турция

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россия, африка, турция, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, зерновая сделка