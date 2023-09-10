Глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки российского зерна
Шарль Мишель назвал цинизмом инициативу по поставке зерна из России в Африку
© Sputnik / Игорь Егоров
Президент Европейского Совета Шарль Мишель. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в субботу выступил с критикой намерения России, Турции и Катара бесплатно поставить один миллион тонн российского зерна в наиболее нуждающиеся в продовольственной помощи африканские страны, поставив в пример так называемые "коридоры солидарности", по которым украинское продовольствие до сих пор вывозилось, в основном, в страны ЕС.
«
"Какой цинизм и неуважение к африканским странам в то время, как мы знаем, что "черноморская сделка" позволила экспортировать 30 миллионов тонн (украинского зерна - ред.), в основном, в самые незащищенные страны. А "коридоры солидарности" - альтернативные маршруты, разработанные ЕС, уже позволили экспортировать 40 миллионов тонн", - сказал Мишель на саммите G20 в Индии. Его речь опубликовала пресс-служба Совета ЕС.
Поставки российского зерна в Африку
Президенты России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи в понедельник заявил, что Москва через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
Россия и Турция достигли принципиальной договоренности о поставке 1 миллиона тонн зерна, в ближайшее время начнется проработка технических деталей, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.
Российское зерно, предназначенное для поставок нуждающимся странам Африки, планируется вывезти 40 судами, загруженными в портах Туапсе и Новороссийск, график уточнится в ближайшие дни, сообщила в пятницу газета Sabah со ссылкой на источники.
Выход России из зерновой сделки
Решение о бесплатной поставке зерна было принято на фоне прекращения действия в июле черноморской зерновой инициативы, в рамках которой украинское продовольствие вывозилось морским путем. Как отмечал Владимир Путин, условия сделки в отношении Москвы не соблюдались из-за отказа Запада выполнять данные обещания. При этом он указывал, что большая часть украинского зерна оседала в западных странах, а главная цель сделки – поставки зерна третьим странам – не была достигнута.
Как сообщили 24 августа в российском дипведомстве, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия вернется к зерновой сделке только в случае выполнения всех обязательств перед российской стороной.
Германское издание Bild 8 сентября выступило с утверждением, что ООН выразила готовность выполнить ряд условий для возобновления зерновой сделки: возобновить страхование российских судов, разрешить им швартоваться в Европе, переподключить "Россельхозбанк" к SWIFT и возвратить замороженных в ЕС российские активы.