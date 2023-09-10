https://ria.ru/20230910/zerno-1895255249.html

Глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки российского зерна

Глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки российского зерна - РИА Новости, 10.09.2023

Глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки российского зерна

Глава Евросовета Шарль Мишель в субботу выступил с критикой намерения России, Турции и Катара бесплатно поставить один миллион тонн российского зерна в наиболее РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T01:04

2023-09-10T01:04

2023-09-10T02:40

россия

африка

турция

шарль мишель

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

евросоюз

евросовет

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в субботу выступил с критикой намерения России, Турции и Катара бесплатно поставить один миллион тонн российского зерна в наиболее нуждающиеся в продовольственной помощи африканские страны, поставив в пример так называемые "коридоры солидарности", по которым украинское продовольствие до сих пор вывозилось, в основном, в страны ЕС."Какой цинизм и неуважение к африканским странам в то время, как мы знаем, что "черноморская сделка" позволила экспортировать 30 миллионов тонн (украинского зерна - ред.), в основном, в самые незащищенные страны. А "коридоры солидарности" - альтернативные маршруты, разработанные ЕС, уже позволили экспортировать 40 миллионов тонн", - сказал Мишель на саммите G20 в Индии. Его речь опубликовала пресс-служба Совета ЕС.Поставки российского зерна в АфрикуПрезиденты России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи в понедельник заявил, что Москва через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.Россия и Турция достигли принципиальной договоренности о поставке 1 миллиона тонн зерна, в ближайшее время начнется проработка технических деталей, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.Российское зерно, предназначенное для поставок нуждающимся странам Африки, планируется вывезти 40 судами, загруженными в портах Туапсе и Новороссийск, график уточнится в ближайшие дни, сообщила в пятницу газета Sabah со ссылкой на источники.Выход России из зерновой сделкиРешение о бесплатной поставке зерна было принято на фоне прекращения действия в июле черноморской зерновой инициативы, в рамках которой украинское продовольствие вывозилось морским путем. Как отмечал Владимир Путин, условия сделки в отношении Москвы не соблюдались из-за отказа Запада выполнять данные обещания. При этом он указывал, что большая часть украинского зерна оседала в западных странах, а главная цель сделки – поставки зерна третьим странам – не была достигнута.Как сообщили 24 августа в российском дипведомстве, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия вернется к зерновой сделке только в случае выполнения всех обязательств перед российской стороной.Германское издание Bild 8 сентября выступило с утверждением, что ООН выразила готовность выполнить ряд условий для возобновления зерновой сделки: возобновить страхование российских судов, разрешить им швартоваться в Европе, переподключить "Россельхозбанк" к SWIFT и возвратить замороженных в ЕС российские активы.

https://ria.ru/20230909/zerno-1895165568.html

https://ria.ru/20230909/erdogan-1895155562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, африка, турция, шарль мишель, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, евросовет, оон, зерновая сделка, в мире