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"Они сдаются". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 10.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:28 10.09.2023 (обновлено: 21:08 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/zelenskiy-1895389718.html
"Они сдаются". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
"Они сдаются". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 10.09.2023
"Они сдаются". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Украинские военные стали все чаще сдаваться на передовой, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T19:28
2023-09-10T21:08
специальная военная операция на украине
в мире
сша
европа
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Украинские военные стали все чаще сдаваться на передовой, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Число сдающихся украинских частей и солдат растет с каждым днем, причем в основном это происходит сразу после их попадания на фронт", — отметил он.Президенту Владимиру Зеленскому докладывают, что новобранцы ВСУ не проходят подготовку на должном уровне. В результате их просто посылают на смерть, пояснил Макгрегор.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о провале летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230910/ukraina-1895359976.html
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в мире, сша, европа, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Европа, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО
"Они сдаются". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

Экс-советник Пентагона Макгрегор: солдаты ВСУ массово сдаются в плен

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Украинские военные стали все чаще сдаваться на передовой, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
"Число сдающихся украинских частей и солдат растет с каждым днем, причем в основном это происходит сразу после их попадания на фронт", — отметил он.
Самоходный миномет 2с4 Тюльпан ЦВО ВС России выдвигается на позицию в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
"Не протянут и дня". В США рассказали о ЧП в рядах ВСУ
Вчера, 16:31
Президенту Владимиру Зеленскому докладывают, что новобранцы ВСУ не проходят подготовку на должном уровне. В результате их просто посылают на смерть, пояснил Макгрегор.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о провале летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАЕвропаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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