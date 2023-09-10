https://ria.ru/20230910/zelenskiy-1895389718.html

"Они сдаются". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

"Они сдаются". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 10.09.2023

"Они сдаются". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

Украинские военные стали все чаще сдаваться на передовой, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T19:28

2023-09-10T19:28

2023-09-10T21:08

специальная военная операция на украине

в мире

сша

европа

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Украинские военные стали все чаще сдаваться на передовой, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Число сдающихся украинских частей и солдат растет с каждым днем, причем в основном это происходит сразу после их попадания на фронт", — отметил он.Президенту Владимиру Зеленскому докладывают, что новобранцы ВСУ не проходят подготовку на должном уровне. В результате их просто посылают на смерть, пояснил Макгрегор.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о провале летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230910/ukraina-1895359976.html

https://ria.ru/20230910/vsu-1895345573.html

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в мире, сша, европа, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато