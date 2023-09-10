https://ria.ru/20230910/zelenskiy-1895388808.html

"Срок вышел". Заявление Зеленского о России разозлило пользователей Сети

"Срок вышел". Заявление Зеленского о России разозлило пользователей Сети - РИА Новости, 10.09.2023

"Срок вышел". Заявление Зеленского о России разозлило пользователей Сети

Пользователей социальной сети X возмутил пост Владимира Зеленского с призывом усилить санкции против России. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T19:25

2023-09-10T19:25

2023-09-10T19:40

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

россия

москва

европа

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Пользователей социальной сети X возмутил пост Владимира Зеленского с призывом усилить санкции против России.Глава киевского режима, в частности, потребовал от союзников ввести новые ограничения против российского энергетического сектора. Читатели отметили, что антироссийские санкции приносят Западу лишь вред."Со всеми этими постоянными призывами к новым санкциям мы лишь уничтожаем свое благосостояние. К тому же, стоит ли нам создавать условия для повышения налогов и дальше? Где призывы к миру, наконец?" — написал пользователь kappge."Перевожу: отправьте больше", — добавил пользователь под ником ChristianRog1."Твой срок годности давно вышел", — сыронизировал mond33."Вы – предатель своего народа", — написал юзер ImMeme0."Вы в центре ужасной войны! Полмиллиона украинцев отдали свои жизни за просто так. Достаточно. Американцы не хотят этой войны чужими руками!" — возмутился еще один пользователь."Итак, вопрос: сколько еще денег вам нужно? Пожалуйста, перейдите к сути. Это уже звучит так, будто сын собирается на свидание в крутой ресторан, но он безработный", — добавил Trumpac.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна справится с санкциями, которые союзники Украины начали проводить несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом в западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230906/ekonomika-1894409340.html

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

россия

москва

европа

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в мире, технологии, россия, москва, европа, владимир зеленский