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"Срок вышел". Заявление Зеленского о России разозлило пользователей Сети - РИА Новости, 10.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 10.09.2023 (обновлено: 19:40 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/zelenskiy-1895388808.html
"Срок вышел". Заявление Зеленского о России разозлило пользователей Сети
"Срок вышел". Заявление Зеленского о России разозлило пользователей Сети - РИА Новости, 10.09.2023
"Срок вышел". Заявление Зеленского о России разозлило пользователей Сети
Пользователей социальной сети X возмутил пост Владимира Зеленского с призывом усилить санкции против России. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T19:25
2023-09-10T19:40
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
россия
москва
европа
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Пользователей социальной сети X возмутил пост Владимира Зеленского с призывом усилить санкции против России.Глава киевского режима, в частности, потребовал от союзников ввести новые ограничения против российского энергетического сектора. Читатели отметили, что антироссийские санкции приносят Западу лишь вред."Со всеми этими постоянными призывами к новым санкциям мы лишь уничтожаем свое благосостояние. К тому же, стоит ли нам создавать условия для повышения налогов и дальше? Где призывы к миру, наконец?" — написал пользователь kappge."Перевожу: отправьте больше", — добавил пользователь под ником ChristianRog1."Твой срок годности давно вышел", — сыронизировал mond33."Вы – предатель своего народа", — написал юзер ImMeme0."Вы в центре ужасной войны! Полмиллиона украинцев отдали свои жизни за просто так. Достаточно. Американцы не хотят этой войны чужими руками!" — возмутился еще один пользователь."Итак, вопрос: сколько еще денег вам нужно? Пожалуйста, перейдите к сути. Это уже звучит так, будто сын собирается на свидание в крутой ресторан, но он безработный", — добавил Trumpac.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна справится с санкциями, которые союзники Украины начали проводить несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом в западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230906/ekonomika-1894409340.html
https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html
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в мире, технологии, россия, москва, европа, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Россия, Москва, Европа, Владимир Зеленский

"Срок вышел". Заявление Зеленского о России разозлило пользователей Сети

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Пользователей социальной сети X возмутил пост Владимира Зеленского с призывом усилить санкции против России.
Глава киевского режима, в частности, потребовал от союзников ввести новые ограничения против российского энергетического сектора. Читатели отметили, что антироссийские санкции приносят Западу лишь вред.
Женщина с маленькой тележкой возле магазина низких цен во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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"Со всеми этими постоянными призывами к новым санкциям мы лишь уничтожаем свое благосостояние. К тому же, стоит ли нам создавать условия для повышения налогов и дальше? Где призывы к миру, наконец?" — написал пользователь kappge.
"Перевожу: отправьте больше", — добавил пользователь под ником ChristianRog1.
"Твой срок годности давно вышел", — сыронизировал mond33.
"Вы – предатель своего народа", — написал юзер ImMeme0.
"Вы в центре ужасной войны! Полмиллиона украинцев отдали свои жизни за просто так. Достаточно. Американцы не хотят этой войны чужими руками!" — возмутился еще один пользователь.
"Итак, вопрос: сколько еще денег вам нужно? Пожалуйста, перейдите к сути. Это уже звучит так, будто сын собирается на свидание в крутой ресторан, но он безработный", — добавил Trumpac.
После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна справится с санкциями, которые союзники Украины начали проводить несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом в западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииРоссияМоскваЕвропаВладимир Зеленский
 
 
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