https://ria.ru/20230910/zaderzhanie-1895255436.html
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 10.09.2023
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов
По меньшей мере 22 авиарейса задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье ночью, следует из... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T01:04
2023-09-10T01:04
2023-09-10T05:20
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. По меньшей мере 22 авиарейса задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье ночью, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По информации на 0.54 мск, во "Внуково" семь рейсов задержаны и один отменен. В "Домодедово" семь рейсов задержаны и три отменены.В "Шереметьево" восемь рейсов задержаны.
https://ria.ru/20230905/aeroport-1894221282.html
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов
В "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево" задержаны по меньшей мере 22 авиарейса