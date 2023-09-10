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В московских аэропортах задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 10.09.2023
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01:04 10.09.2023 (обновлено: 05:20 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/zaderzhanie-1895255436.html
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 10.09.2023
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов
По меньшей мере 22 авиарейса задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье ночью, следует из... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T01:04
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домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. По меньшей мере 22 авиарейса задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье ночью, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По информации на 0.54 мск, во "Внуково" семь рейсов задержаны и один отменен. В "Домодедово" семь рейсов задержаны и три отменены.В "Шереметьево" восемь рейсов задержаны.
https://ria.ru/20230905/aeroport-1894221282.html
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов

В "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево" задержаны по меньшей мере 22 авиарейса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Девушка у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Девушка у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. По меньшей мере 22 авиарейса задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье ночью, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 0.54 мск, во "Внуково" семь рейсов задержаны и один отменен.
В "Домодедово" семь рейсов задержаны и три отменены.
В "Шереметьево" восемь рейсов задержаны.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Пулково принял два рейса из-за ограничений в московских аэропортах
5 сентября, 08:33
 
Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)
 
 
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