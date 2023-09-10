https://ria.ru/20230910/zaderzhanie-1895255436.html

В московских аэропортах задержали более 20 рейсов

В московских аэропортах задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 10.09.2023

В московских аэропортах задержали более 20 рейсов

По меньшей мере 22 авиарейса задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье ночью, следует из... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T01:04

2023-09-10T01:04

2023-09-10T05:20

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. По меньшей мере 22 авиарейса задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье ночью, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По информации на 0.54 мск, во "Внуково" семь рейсов задержаны и один отменен. В "Домодедово" семь рейсов задержаны и три отменены.В "Шереметьево" восемь рейсов задержаны.

https://ria.ru/20230905/aeroport-1894221282.html

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2023

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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)