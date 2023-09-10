https://ria.ru/20230910/yugra-1895305228.html

Югра представила на ВЭФ проекты в сфере креативных индустрий

Югра представила на ВЭФ проекты в сфере креативных индустрий - РИА Новости, 10.09.2023

Югра представила на ВЭФ проекты в сфере креативных индустрий

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра представил свои практики по развитию креативных индустрий и сохранению этнокультурного наследия в рамках Восточного... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T11:36

2023-09-10T11:36

2023-09-10T11:36

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра представил свои практики по развитию креативных индустрий и сохранению этнокультурного наследия в рамках Восточного экономического форума, сообщила РИА Новости заместитель губернатора округа Елена Шумакова. "Мы на ВЭФ представили наши практики в области креативных индустрий. Мы первые приняли закон о креативных индустриях, который работает уже три года. В этом году мы приняли Стратегию развития креативных индустрий, сейчас мы уже дополняем ее новыми направлениями, которые показали большой прирост: это гастрономия, этнотуризм, это поддержка инфраструктуры креативной деятельности. Созданная сеть арт-резиденций показывает, что на этих площадках появляется большое количество креативных предпринимателей, им нужна дополнительная поддержка", - сказала Шумакова. Югра продолжает развивать один из крупнейших проектов в сфере креативных индустрий - международный кинофестиваль "Дух огня", президентом которого с 2023 года стал известный сербский режиссер Эмир Кустурица. "Международный кинофестиваль "Дух огня" уже вырос в одноименную Академию. Это очень востребованная площадка, она ежегодно принимает кинематографистов из 35 стран мира. У нас уже есть практика совместного кинопроизводства с Индией, которая в прошлом году впервые приехала к нам как страна-гость. Все это проекты, которые уходят в рынок", - сообщила замгубернатора. По словам Шумаковой, в регионе активно развивается этнотуризм в кооперации с гастрономией. Так, в прошлом году только регион этностойбищ посетили более 140 тысяч туристов, часть из них - иностранные граждане. Растет интерес у туристов из стран БРИКС и ШОС. Регион готовит ряд инициатив к следующему председательству России в БРИКС в 2024 году. "Мы внесли несколько инициатив в повестку этого председательства. Одна из них — это усиление взаимодействия в области ИТ-технологий. У нас ежегодно проходит ИТ-форум с участием стран БРИКС и ШОС, есть совместные проекты в сфере кибербезопасности. Кроме того, мы считаем очень важным сохранение языков и многоязычия в киберпространстве, этот запрос актуален и для наших партнеров в странах БРИКС и ШОС. На ВЭФ мы обсудим эту тему более детально в рамках сессии по сохранению русского языка и языков коренных народов России. Очень важно, чтобы был юникод, чтобы производители клавиатур учитывали раскладки и специфику языков малых народов. Потому что сохраняя многообразие, мы сохраняем свое единство", - подытожила Шумакова.

ханты-мансийский автономный округ

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ханты-мансийский автономный округ, вэф-2023