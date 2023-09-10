https://ria.ru/20230910/vzryvy-1895311297.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 10.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Взрывы прогремели в Сумской области на Украине, передает издание "Клименко.Тайм". РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T12:29
2023-09-10T12:29
2023-09-10T12:31
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украина
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумской области на Украине, передает издание "Клименко.Тайм". "Сообщают о взрывах в Сумской области", - говорится в сообщении издания, опубликованном в его телеграм-канале. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе воздушная тревога не объявлялась.
https://ria.ru/20230910/trevoga-1895256009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, украина
В мире, Сумская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
"Клименко.Тайм": в Сумской области прогремели взрывы, тревогу не объявляли