https://ria.ru/20230910/vybory-1895406459.html
Собянин поблагодарил "Единую Россию" за поддержку
Собянин поблагодарил "Единую Россию" за поддержку - РИА Новости, 10.09.2023
Собянин поблагодарил "Единую Россию" за поддержку
Сергей Собянин поблагодарил москвичей за активную гражданскую позицию, а партию "Единая Россия" за поддержку на выборах мэра Москвы, сообщил он во время ВКС с... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T21:25
2023-09-10T21:25
2023-09-10T23:11
политика
москва
сергей собянин
единая россия
воздушно-космические силы россии
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сергей Собянин поблагодарил москвичей за активную гражданскую позицию, а партию "Единая Россия" за поддержку на выборах мэра Москвы, сообщил он во время ВКС с региональными отделениями "Единой России" о предварительных итогах ЕДГ-2023. "В Москве беспрецедентно высокая явка на выборы мэра, по крайней мере за последние годы это точно - 43%. Я хотел поблагодарить москвичей за активную гражданскую позицию, которая очень важна. Особенно сегодня, сложный период нашей жизни, нашей реальности", - заявил он. "Если нам избиратели доверят, впереди нас ждет большая, сложная, трудная и важная работа", - добавил мэр Москвы.Собянин также поблагодарил партию "Единая Россия" за поддержку во время голосования. "Во-вторых хочу поблагодарить "Единую Россию" за поддержку, поблагодарить членов штаба, активистов, доверенных лиц, мы все взяли огромный груз ответственности на себя", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, москва, сергей собянин, единая россия, воздушно-космические силы россии, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Сергей Собянин, Единая Россия, Воздушно-космические силы России, Единый день голосования в России — 2023
Собянин поблагодарил "Единую Россию" за поддержку
Собянин поблагодарил "Единую Россию" за поддержку на выборах мэра Москвы
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сергей Собянин поблагодарил москвичей за активную гражданскую позицию, а партию "Единая Россия" за поддержку на выборах мэра Москвы, сообщил он во время ВКС с региональными отделениями "Единой России" о предварительных итогах ЕДГ-2023.
"В Москве беспрецедентно высокая явка на выборы мэра, по крайней мере за последние годы это точно - 43%. Я хотел поблагодарить москвичей за активную гражданскую позицию, которая очень важна. Особенно сегодня, сложный период нашей жизни, нашей реальности", - заявил он.
"Если нам избиратели доверят, впереди нас ждет большая, сложная, трудная и важная работа", - добавил мэр Москвы.
Собянин также поблагодарил партию "Единая Россия" за поддержку во время голосования.
"Во-вторых хочу поблагодарить "Единую Россию" за поддержку, поблагодарить членов штаба, активистов, доверенных лиц, мы все взяли огромный груз ответственности на себя", - добавил он.
Процедура выборов мэра Москвы