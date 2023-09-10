https://ria.ru/20230910/vybory-1895404435.html

Собянин поблагодарил москвичей за поддержку

Собянин поблагодарил москвичей за поддержку - РИА Новости, 10.09.2023

Собянин поблагодарил москвичей за поддержку

Сергей Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах мэра Москвы, отметив, что активность, которую они проявили во время голосования в 2023 году -... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T21:09

2023-09-10T21:09

2023-09-10T23:12

политика

москва

сергей собянин

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894695604_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9d35319d42ffdc12866168404f07ca63.png

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сергей Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах мэра Москвы, отметив, что активность, которую они проявили во время голосования в 2023 году - самая большая. "Спасибо москвичам за активность, которую они проявили. За последние несколько выборов - это самая большая активность. Спасибо им за эту гражданскую позицию", - заявил он в штабе общественной поддержки. Собянин также поблагодарил тех, кто находится сегодня в штабе: членов штаба, активистов и доверенных лиц. "Со многими из вас мы прошли огромный путь, испытания, победы. Некоторые пришли в нашу команду недавно, но, я надеюсь, они не пожалели об этом и, если москвичи нам доверятся, впереди нас ждёт большая, трудная, но интересная работа. Спасибо всем", - добавил Собянин. Он также добавил, что сейчас вся страна и Москва проходит через серьезные вызовы и испытания. "Поэтому и победители, и проигравшие, все, кто участвовали в выборах, должны собраться, как единая команда. Когда мы едины - мы непобедимы", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20230910/mer-1894747618.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, москва, сергей собянин, единый день голосования в россии — 2023