https://ria.ru/20230910/vybory-1895404435.html
Собянин поблагодарил москвичей за поддержку
Собянин поблагодарил москвичей за поддержку - РИА Новости, 10.09.2023
Собянин поблагодарил москвичей за поддержку
Сергей Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах мэра Москвы, отметив, что активность, которую они проявили во время голосования в 2023 году -... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T21:09
2023-09-10T21:09
2023-09-10T23:12
политика
москва
сергей собянин
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сергей Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах мэра Москвы, отметив, что активность, которую они проявили во время голосования в 2023 году - самая большая. "Спасибо москвичам за активность, которую они проявили. За последние несколько выборов - это самая большая активность. Спасибо им за эту гражданскую позицию", - заявил он в штабе общественной поддержки. Собянин также поблагодарил тех, кто находится сегодня в штабе: членов штаба, активистов и доверенных лиц. "Со многими из вас мы прошли огромный путь, испытания, победы. Некоторые пришли в нашу команду недавно, но, я надеюсь, они не пожалели об этом и, если москвичи нам доверятся, впереди нас ждёт большая, трудная, но интересная работа. Спасибо всем", - добавил Собянин. Он также добавил, что сейчас вся страна и Москва проходит через серьезные вызовы и испытания. "Поэтому и победители, и проигравшие, все, кто участвовали в выборах, должны собраться, как единая команда. Когда мы едины - мы непобедимы", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20230910/mer-1894747618.html
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РИА Новости
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политика, москва, сергей собянин, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Сергей Собянин, Единый день голосования в России — 2023
Собянин поблагодарил москвичей за поддержку
Собянин поблагодарил москвичей за поддержку и активность
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сергей Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах мэра Москвы, отметив, что активность, которую они проявили во время голосования в 2023 году - самая большая.
"Спасибо москвичам за активность, которую они проявили. За последние несколько выборов - это самая большая активность. Спасибо им за эту гражданскую позицию", - заявил он в штабе общественной поддержки.
Собянин также поблагодарил тех, кто находится сегодня в штабе: членов штаба, активистов и доверенных лиц.
"Со многими из вас мы прошли огромный путь, испытания, победы. Некоторые пришли в нашу команду недавно, но, я надеюсь, они не пожалели об этом и, если москвичи нам доверятся, впереди нас ждёт большая, трудная, но интересная работа. Спасибо всем", - добавил Собянин.
Он также добавил, что сейчас вся страна и Москва проходит через серьезные вызовы и испытания.
"Поэтому и победители, и проигравшие, все, кто участвовали в выборах, должны собраться, как единая команда. Когда мы едины - мы непобедимы", — подчеркнул он.
Процедура выборов мэра Москвы