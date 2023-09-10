https://ria.ru/20230910/vybory-1895391081.html

Явка на выборы мэра Москвы к 18:00 превысила 40 процентов

Явка на выборы мэра Москвы к 18:00 превысила 40 процентов - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборы мэра Москвы к 18:00 превысила 40 процентов

Явка избирателей на выборы мэра Москвы к 18.00 составила 41,4%, сообщается на информационных экранах в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T19:34

2023-09-10T19:34

2023-09-10T23:14

политика

москва

россия

донецкая народная республика

единый день голосования в россии — 2023

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895292562_0:261:2922:1905_1920x0_80_0_0_b7d692bfe612361c4cca9de3b4488ba5.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборы мэра Москвы к 18.00 составила 41,4%, сообщается на информационных экранах в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году. "Явка избирателей на выборах мэра Москвы 10 сентября 18.00 - 41,4%", - говорится в сообщении на экранах. Уточняется, что 10 сентября к 10.00 явка составляла 34,7%, к 12.00 - 36,3%, к 15.00 - 39,1%. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230910/mer-1894747618.html

москва

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, москва, россия, донецкая народная республика, единый день голосования в россии — 2023, госдума рф