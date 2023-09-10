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Явка на выборы мэра Москвы к 18:00 превысила 40 процентов
Явка на выборы мэра Москвы к 18:00 превысила 40 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборы мэра Москвы к 18:00 превысила 40 процентов
Явка избирателей на выборы мэра Москвы к 18.00 составила 41,4%, сообщается на информационных экранах в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T19:34
2023-09-10T19:34
2023-09-10T23:14
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донецкая народная республика
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборы мэра Москвы к 18.00 составила 41,4%, сообщается на информационных экранах в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году. "Явка избирателей на выборах мэра Москвы 10 сентября 18.00 - 41,4%", - говорится в сообщении на экранах. Уточняется, что 10 сентября к 10.00 явка составляла 34,7%, к 12.00 - 36,3%, к 15.00 - 39,1%. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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политика, москва, россия, донецкая народная республика, единый день голосования в россии — 2023, госдума рф
Политика, Москва, Россия, Донецкая Народная Республика, Единый день голосования в России — 2023, Госдума РФ
Явка на выборы мэра Москвы к 18:00 превысила 40 процентов
Явка на выборы мэра Москвы к 18:00 составила 41,4%