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В Подмосковье очно проголосовали более трех миллионов избирателей - РИА Новости, 10.09.2023
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19:05 10.09.2023 (обновлено: 23:14 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895385040.html
В Подмосковье очно проголосовали более трех миллионов избирателей
В Подмосковье очно проголосовали более трех миллионов избирателей - РИА Новости, 10.09.2023
В Подмосковье очно проголосовали более трех миллионов избирателей
Более 3 миллионов избирателей очно проголосовали на участках в Подмосковье, это 54,7%, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T19:05
2023-09-10T23:14
московская область (подмосковье)
единый день голосования в россии — 2023
политика
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 3 миллионов избирателей очно проголосовали на участках в Подмосковье, это 54,7%, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин."Явка избирателей на 18.00 на участках для голосования составила 3 067 221 избиратель, что составляет в процентном соотношении 54,7%", - сказал Березкин журналистам.Также он добавил, что в дистанционном электронном голосовании приняли участие 391 тысяча 888 избирателей, что составляет 88% от общего числа заявок."Единый день голосования не принёс нам неприятных сюрпризов, всё происходит штатно, в соответствии с законом", - сказал Березкин.Помимо этого он отметил, что особых жалоб на работу комиссии направлено не было, горячая линия работает в штатном режиме.
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московская область (подмосковье), единый день голосования в россии — 2023, политика
Московская область (Подмосковье), Единый день голосования в России — 2023, Политика
В Подмосковье очно проголосовали более трех миллионов избирателей

Мособлизбирком: в Подмосковье проголосовали более трех миллионов избирателей

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкУрны с бюллетенями на выборах
Урны с бюллетенями на выборах - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Урны с бюллетенями на выборах. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 3 миллионов избирателей очно проголосовали на участках в Подмосковье, это 54,7%, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин.
"Явка избирателей на 18.00 на участках для голосования составила 3 067 221 избиратель, что составляет в процентном соотношении 54,7%", - сказал Березкин журналистам.
Также он добавил, что в дистанционном электронном голосовании приняли участие 391 тысяча 888 избирателей, что составляет 88% от общего числа заявок.
"Единый день голосования не принёс нам неприятных сюрпризов, всё происходит штатно, в соответствии с законом", - сказал Березкин.
Помимо этого он отметил, что особых жалоб на работу комиссии направлено не было, горячая линия работает в штатном режиме.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
Московская область (Подмосковье)Единый день голосования в России — 2023Политика
 
 
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