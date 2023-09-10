https://ria.ru/20230910/vybory-1895385040.html

В Подмосковье очно проголосовали более трех миллионов избирателей

В Подмосковье очно проголосовали более трех миллионов избирателей - РИА Новости, 10.09.2023

В Подмосковье очно проголосовали более трех миллионов избирателей

Более 3 миллионов избирателей очно проголосовали на участках в Подмосковье, это 54,7%, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T19:05

2023-09-10T19:05

2023-09-10T23:14

московская область (подмосковье)

единый день голосования в россии — 2023

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895351377_0:80:3359:1969_1920x0_80_0_0_452390eaec5832ae92d3add07b404e1f.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 3 миллионов избирателей очно проголосовали на участках в Подмосковье, это 54,7%, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин."Явка избирателей на 18.00 на участках для голосования составила 3 067 221 избиратель, что составляет в процентном соотношении 54,7%", - сказал Березкин журналистам.Также он добавил, что в дистанционном электронном голосовании приняли участие 391 тысяча 888 избирателей, что составляет 88% от общего числа заявок."Единый день голосования не принёс нам неприятных сюрпризов, всё происходит штатно, в соответствии с законом", - сказал Березкин.Помимо этого он отметил, что особых жалоб на работу комиссии направлено не было, горячая линия работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), единый день голосования в россии — 2023, политика