https://ria.ru/20230910/vybory-1895385040.html
В Подмосковье очно проголосовали более трех миллионов избирателей
В Подмосковье очно проголосовали более трех миллионов избирателей - РИА Новости, 10.09.2023
В Подмосковье очно проголосовали более трех миллионов избирателей
Более 3 миллионов избирателей очно проголосовали на участках в Подмосковье, это 54,7%, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T19:05
2023-09-10T19:05
2023-09-10T23:14
московская область (подмосковье)
единый день голосования в россии — 2023
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895351377_0:80:3359:1969_1920x0_80_0_0_452390eaec5832ae92d3add07b404e1f.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 3 миллионов избирателей очно проголосовали на участках в Подмосковье, это 54,7%, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин."Явка избирателей на 18.00 на участках для голосования составила 3 067 221 избиратель, что составляет в процентном соотношении 54,7%", - сказал Березкин журналистам.Также он добавил, что в дистанционном электронном голосовании приняли участие 391 тысяча 888 избирателей, что составляет 88% от общего числа заявок."Единый день голосования не принёс нам неприятных сюрпризов, всё происходит штатно, в соответствии с законом", - сказал Березкин.Помимо этого он отметил, что особых жалоб на работу комиссии направлено не было, горячая линия работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895351377_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_94ff09de1a9ac12da81528c658bc7e51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), единый день голосования в россии — 2023, политика
Московская область (Подмосковье), Единый день голосования в России — 2023, Политика
В Подмосковье очно проголосовали более трех миллионов избирателей
Мособлизбирком: в Подмосковье проголосовали более трех миллионов избирателей
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 3 миллионов избирателей очно проголосовали на участках в Подмосковье, это 54,7%, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин.
"Явка избирателей на 18.00 на участках для голосования составила 3 067 221 избиратель, что составляет в процентном соотношении 54,7%", - сказал Березкин журналистам.
Также он добавил, что в дистанционном электронном голосовании приняли участие 391 тысяча 888 избирателей, что составляет 88% от общего числа заявок.
"Единый день голосования не принёс нам неприятных сюрпризов, всё происходит штатно, в соответствии с законом", - сказал Березкин.
Помимо этого он отметил, что особых жалоб на работу комиссии направлено не было, горячая линия работает в штатном режиме.
Итоги выборов глав регионов России