https://ria.ru/20230910/vybory-1895372692.html
Носов лидирует на выборах главы Колымы, обработано 90 процентов протоколов
Носов лидирует на выборах главы Колымы, обработано 90 процентов протоколов - РИА Новости, 10.09.2023
Носов лидирует на выборах главы Колымы, обработано 90 процентов протоколов
Действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 71,93% после обработки 90,32% протоколов,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:38
2023-09-10T17:38
2023-09-10T17:38
политика
магаданская область
сергей носов
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 71,93% после обработки 90,32% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, кандидат от КПРФ Сергей Гончаренко набирает 10,99%, Роман Исаев (ЛДПР) - 8,78%, Олег Прикоки ("Справедливая Россия - За правду") - 5,91%.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, магаданская область, сергей носов, единая россия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Магаданская область, Сергей Носов, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023
Носов лидирует на выборах главы Колымы, обработано 90 процентов протоколов
Сергей Носов лидирует на выборах главы Магаданской области с 71,93%