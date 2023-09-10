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Айсен Николаев набирает более 80 процентов на выборах главы Якутии - РИА Новости, 10.09.2023
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17:18 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895368475.html
Айсен Николаев набирает более 80 процентов на выборах главы Якутии
Айсен Николаев набирает более 80 процентов на выборах главы Якутии - РИА Новости, 10.09.2023
Айсен Николаев набирает более 80 процентов на выборах главы Якутии
Действующий глава Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 81,61% после обработки 22,69% протоколов, свидетельствуют предварительные... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:18
2023-09-10T17:18
политика
айсен николаев
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 81,61% после обработки 22,69% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Виктор Губарев (КПРФ) набирает 7,95% голосов, Игорь Борисов ("Коммунисты России") - 4,44%, Гаврил Парахин (ЛДПР) - 3,40%.
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политика, айсен николаев, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, республика саха (якутия)
Политика, Айсен Николаев, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, Республика Саха (Якутия)
Айсен Николаев набирает более 80 процентов на выборах главы Якутии

Айсен Николаев набирает 81,61% голосов на выборах главы Якутии

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк Айсен Николаев
 Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Айсен Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 81,61% после обработки 22,69% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Виктор Губарев (КПРФ) набирает 7,95% голосов, Игорь Борисов ("Коммунисты России") - 4,44%, Гаврил Парахин (ЛДПР) - 3,40%.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
15:02
 
ПолитикаАйсен НиколаевЦИК РФЕдиный день голосования в России — 2023Республика Саха (Якутия)
 
 
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