https://ria.ru/20230910/vybory-1895368475.html
Айсен Николаев набирает более 80 процентов на выборах главы Якутии
Айсен Николаев набирает более 80 процентов на выборах главы Якутии - РИА Новости, 10.09.2023
Айсен Николаев набирает более 80 процентов на выборах главы Якутии
Действующий глава Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 81,61% после обработки 22,69% протоколов, свидетельствуют предварительные... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:18
2023-09-10T17:18
2023-09-10T17:18
политика
айсен николаев
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 81,61% после обработки 22,69% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Виктор Губарев (КПРФ) набирает 7,95% голосов, Игорь Борисов ("Коммунисты России") - 4,44%, Гаврил Парахин (ЛДПР) - 3,40%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, айсен николаев, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, республика саха (якутия)
Политика, Айсен Николаев, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, Республика Саха (Якутия)
Айсен Николаев набирает более 80 процентов на выборах главы Якутии
Айсен Николаев набирает 81,61% голосов на выборах главы Якутии
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 81,61% после обработки 22,69% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Виктор Губарев (КПРФ) набирает 7,95% голосов, Игорь Борисов ("Коммунисты России") - 4,44%, Гаврил Парахин (ЛДПР) - 3,40%.
Итоги выборов глав регионов России