https://ria.ru/20230910/vybory-1895368475.html

Айсен Николаев набирает более 80 процентов на выборах главы Якутии

Айсен Николаев набирает более 80 процентов на выборах главы Якутии - РИА Новости, 10.09.2023

Айсен Николаев набирает более 80 процентов на выборах главы Якутии

Действующий глава Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 81,61% после обработки 22,69% протоколов, свидетельствуют предварительные... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:18

2023-09-10T17:18

2023-09-10T17:18

политика

айсен николаев

цик рф

единый день голосования в россии — 2023

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах руководителя региона с 81,61% после обработки 22,69% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Виктор Губарев (КПРФ) набирает 7,95% голосов, Игорь Борисов ("Коммунисты России") - 4,44%, Гаврил Парахин (ЛДПР) - 3,40%.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, айсен николаев, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, республика саха (якутия)