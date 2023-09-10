https://ria.ru/20230910/vybory-1895368025.html

Михаил Котюков лидирует на выборах главы Красноярского края

Михаил Котюков лидирует на выборах главы Красноярского края - РИА Новости, 10.09.2023

Михаил Котюков лидирует на выборах главы Красноярского края

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков лидирует на выборах главы региона с 69,91% голосов избирателей, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:14

2023-09-10T17:14

2023-09-10T17:14

политика

красноярский край

михаил котюков

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков лидирует на выборах главы региона с 69,91% голосов избирателей, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 1,57% протоколов.Так, согласно онлайн-табло в информационном центре центризбиркома, Котюков ("Единая Россия") набирает 69,91% голосов, Александр Глисков (ЛДПР) - 11,89%, Ирина Иванова (партия "Зеленые") - 8,44%, Андрей Новак (КПРФ) - 5,99%, Максим Маркерт ("Справедливая Россия - За правду") - 2,33%.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

красноярский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, красноярский край, михаил котюков, единый день голосования в россии — 2023