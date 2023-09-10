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Михаил Котюков лидирует на выборах главы Красноярского края
Михаил Котюков лидирует на выборах главы Красноярского края - РИА Новости, 10.09.2023
Михаил Котюков лидирует на выборах главы Красноярского края
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков лидирует на выборах главы региона с 69,91% голосов избирателей, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:14
2023-09-10T17:14
2023-09-10T17:14
политика
красноярский край
михаил котюков
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков лидирует на выборах главы региона с 69,91% голосов избирателей, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 1,57% протоколов.Так, согласно онлайн-табло в информационном центре центризбиркома, Котюков ("Единая Россия") набирает 69,91% голосов, Александр Глисков (ЛДПР) - 11,89%, Ирина Иванова (партия "Зеленые") - 8,44%, Андрей Новак (КПРФ) - 5,99%, Максим Маркерт ("Справедливая Россия - За правду") - 2,33%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, красноярский край, михаил котюков, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Красноярский край, Михаил Котюков, Единый день голосования в России — 2023
Михаил Котюков лидирует на выборах главы Красноярского края
Михаил Котюков лидирует на выборах красноярского губернатора с 69,91% голосов
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков лидирует на выборах главы региона с 69,91% голосов избирателей, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 1,57% протоколов.
Так, согласно онлайн-табло в информационном центре центризбиркома, Котюков ("Единая Россия") набирает 69,91% голосов, Александр Глисков (ЛДПР) - 11,89%, Ирина Иванова (партия "Зеленые") - 8,44%, Андрей Новак (КПРФ) - 5,99%, Максим Маркерт ("Справедливая Россия - За правду") - 2,33%.
Итоги выборов глав регионов России