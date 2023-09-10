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Явка на выборах мэра Москвы в воскресенье превысила 35 процентов
Явка на выборах мэра Москвы в воскресенье превысила 35 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах мэра Москвы в воскресенье превысила 35 процентов
Явка на выборах мэра Москвы на 12.00 последнего дня голосования составила 35,96%, следует из данных Московской городской избирательной комиссии. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:41
2023-09-10T16:41
2023-09-10T16:41
политика
москва
единый день голосования в россии — 2023
госдума рф
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах мэра Москвы на 12.00 последнего дня голосования составила 35,96%, следует из данных Московской городской избирательной комиссии. "Процент от общего числа внесенных в списки избирателей на 12.00 составляет 35,96%", - говорится в таблице данных по состоянию на 12.00 воскресенья. Отмечается, что больше всего явка в районе Некрасовка - 55,32%, меньше всего в районе Арбат - 20,80%. Выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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политика, москва, единый день голосования в россии — 2023, госдума рф, московская городская избирательная комиссия, россия, некрасовка
Политика, Москва, Единый день голосования в России — 2023, Госдума РФ, Московская городская избирательная комиссия, Россия, Некрасовка
Явка на выборах мэра Москвы в воскресенье превысила 35 процентов
Явка на выборах мэра Москвы в воскресенье составила 35,96%,