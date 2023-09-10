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Явка на довыборах в депутаты Госдумы в Крыму превысила 24 процента - РИА Новости, 10.09.2023
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16:41 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895361940.html
Явка на довыборах в депутаты Госдумы в Крыму превысила 24 процента
Явка на довыборах в депутаты Госдумы в Крыму превысила 24 процента - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на довыборах в депутаты Госдумы в Крыму превысила 24 процента
Явка на довыборах в депутаты Госдумы в Крыму на 15.00 воскресенья превысила 24%, сообщил председатель избирательной комиссии региона Михаил Малышев. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:41
2023-09-10T16:41
политика
россия
единый день голосования в россии — 2023
госдума рф
республика крым
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Явка на довыборах в депутаты Госдумы в Крыму на 15.00 воскресенья превысила 24%, сообщил председатель избирательной комиссии региона Михаил Малышев. "Все в штатном режиме. На 15.00 проголосовало 122 тысячи избирателей, что составляет более 24%, в том числе дистанционно", - сообщил Малышев во время включения на брифинге ЦИК. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября. Проходят выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам: №19 (Крым), №56 (Дивногорский, Красноярский край), №16 (Карачаево-Черкесия) и №114 (Липецкая область).
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политика, россия, единый день голосования в россии — 2023, госдума рф, республика крым
Политика, Россия, Единый день голосования в России — 2023, Госдума РФ, Республика Крым
Явка на довыборах в депутаты Госдумы в Крыму превысила 24 процента

Явка на довыборах в депутаты Госдумы в Крыму на 15;00 превысила 24%

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах депутатов в местные органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в Алуште
Женщина голосует на выборах депутатов в местные органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в Алуште - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщина голосует на выборах депутатов в местные органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в Алуште
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Явка на довыборах в депутаты Госдумы в Крыму на 15.00 воскресенья превысила 24%, сообщил председатель избирательной комиссии региона Михаил Малышев.
«
"Все в штатном режиме. На 15.00 проголосовало 122 тысячи избирателей, что составляет более 24%, в том числе дистанционно", - сообщил Малышев во время включения на брифинге ЦИК.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября. Проходят выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам: №19 (Крым), №56 (Дивногорский, Красноярский край), №16 (Карачаево-Черкесия) и №114 (Липецкая область).
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
01:01
 
ПолитикаРоссияЕдиный день голосования в России — 2023Госдума РФРеспублика Крым
 
 
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