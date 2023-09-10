https://ria.ru/20230910/vybory-1895361940.html

Явка на довыборах в депутаты Госдумы в Крыму превысила 24 процента

Явка на довыборах в депутаты Госдумы в Крыму превысила 24 процента - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на довыборах в депутаты Госдумы в Крыму превысила 24 процента

Явка на довыборах в депутаты Госдумы в Крыму на 15.00 воскресенья превысила 24%, сообщил председатель избирательной комиссии региона Михаил Малышев. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:41

2023-09-10T16:41

2023-09-10T16:41

политика

россия

единый день голосования в россии — 2023

госдума рф

республика крым

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Явка на довыборах в депутаты Госдумы в Крыму на 15.00 воскресенья превысила 24%, сообщил председатель избирательной комиссии региона Михаил Малышев. "Все в штатном режиме. На 15.00 проголосовало 122 тысячи избирателей, что составляет более 24%, в том числе дистанционно", - сообщил Малышев во время включения на брифинге ЦИК. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября. Проходят выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам: №19 (Крым), №56 (Дивногорский, Красноярский край), №16 (Карачаево-Черкесия) и №114 (Липецкая область).

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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республика крым

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Ольга Фомченкова

политика, россия, единый день голосования в россии — 2023, госдума рф, республика крым