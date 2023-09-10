https://ria.ru/20230910/vybory-1895361685.html
Айсен Николаев лидирует на выборах главы Якутии
Айсен Николаев лидирует на выборах главы Якутии - РИА Новости, 10.09.2023
Айсен Николаев лидирует на выборах главы Якутии
Действующий глава Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах, набрав 79,77% голосов после обработки 9,62% протоколов, сообщает центральная избирательная комиссия РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:38
2023-09-10T16:38
2023-09-10T16:38
политика
айсен николаев
единый день голосования в россии — 2023
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах, набрав 79,77% голосов после обработки 9,62% протоколов, сообщает центральная избирательная комиссия республики. "По итогам обработки 9,62% протоколов УИК действующий глава Якутии Айсен Николаев ("Единая Россия") набрал 79,77% голосов, представитель КПРФ Виктор Губарев набрал 8,14%, Игорь Борисов ("Коммунисты России") - 5,02%, Гаврил Парахин ("ЛДПР") - 4,13%", - доложили в ЦИК региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, айсен николаев, единый день голосования в россии — 2023, республика саха (якутия)
Политика, Айсен Николаев, Единый день голосования в России — 2023, Республика Саха (Якутия)
Айсен Николаев лидирует на выборах главы Якутии
Айсен Николаев лидирует на выборах главы Якутии после подсчета 9,62% протоколов
ЯКУТСК, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Якутии Айсен Николаев лидирует на выборах, набрав 79,77% голосов после обработки 9,62% протоколов, сообщает центральная избирательная комиссия республики.
"По итогам обработки 9,62% протоколов УИК действующий глава Якутии Айсен Николаев ("Единая Россия") набрал 79,77% голосов, представитель КПРФ Виктор Губарев набрал 8,14%, Игорь Борисов ("Коммунисты России") - 5,02%, Гаврил Парахин ("ЛДПР") - 4,13%", - доложили в ЦИК региона.
Итоги выборов глав регионов России