https://ria.ru/20230910/vybory-1895354493.html

В Запорожской области заявили о ложных сообщениях о минировании участков

В Запорожской области заявили о ложных сообщениях о минировании участков - РИА Новости, 10.09.2023

В Запорожской области заявили о ложных сообщениях о минировании участков

Ложные сообщения о минировании избирательных участков периодически поступали в течение дня в Запорожской области, но сорвать выборы не удалось, безопасность... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:07

2023-09-10T16:07

2023-09-10T16:07

запорожская область

киев

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

единый день голосования в россии — 2023

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Ложные сообщения о минировании избирательных участков периодически поступали в течение дня в Запорожской области, но сорвать выборы не удалось, безопасность обеспечена, заявила на брифинге глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко. "В течение дня периодически поступают звонки о минировании участков. Что сегодня только не предпринимал террористический украинский режим, чтобы сорвать выборы в Запорожской области", - сообщила Катющенко. Она отметила, что у Киева не получилось сорвать выборы. "Хочу успокоить жителей области, все избирательные участки до момента голосования были проверены сотрудниками МЧС на наличие взрывоопасных предметов. Участки в полной безопасности", - пояснила глава избиркома региона. Местные выборы впервые проходят в Запорожской области как регионе РФ. На них изберут заксобрание и органы местного самоуправления. Досрочное голосование в регионе стартовало 31 августа, основным днем выборов стало 10 сентября. Голосование в финальный день выборов началось в 8 утра. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895353425.html

запорожская область

киев

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, киев, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), единый день голосования в россии — 2023