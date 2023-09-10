https://ria.ru/20230910/vybory-1895354493.html
В Запорожской области заявили о ложных сообщениях о минировании участков
В Запорожской области заявили о ложных сообщениях о минировании участков - РИА Новости, 10.09.2023
В Запорожской области заявили о ложных сообщениях о минировании участков
Ложные сообщения о минировании избирательных участков периодически поступали в течение дня в Запорожской области, но сорвать выборы не удалось, безопасность... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:07
2023-09-10T16:07
2023-09-10T16:07
запорожская область
киев
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
единый день голосования в россии — 2023
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Ложные сообщения о минировании избирательных участков периодически поступали в течение дня в Запорожской области, но сорвать выборы не удалось, безопасность обеспечена, заявила на брифинге глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко. "В течение дня периодически поступают звонки о минировании участков. Что сегодня только не предпринимал террористический украинский режим, чтобы сорвать выборы в Запорожской области", - сообщила Катющенко. Она отметила, что у Киева не получилось сорвать выборы. "Хочу успокоить жителей области, все избирательные участки до момента голосования были проверены сотрудниками МЧС на наличие взрывоопасных предметов. Участки в полной безопасности", - пояснила глава избиркома региона. Местные выборы впервые проходят в Запорожской области как регионе РФ. На них изберут заксобрание и органы местного самоуправления. Досрочное голосование в регионе стартовало 31 августа, основным днем выборов стало 10 сентября. Голосование в финальный день выборов началось в 8 утра. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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запорожская область, киев, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), единый день голосования в россии — 2023
Запорожская область, Киев, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Единый день голосования в России — 2023
В Запорожской области заявили о ложных сообщениях о минировании участков
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