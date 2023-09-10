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Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья с 77,02 процента голосов
Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья с 77,02 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023
Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья с 77,02 процента голосов
Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора региона с 77,02% после обработки 30,27% протоколов,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:02
2023-09-10T16:02
2023-09-10T16:02
приморский край
политика
олег кожемяко
единая россия
цик рф
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единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора региона с 77,02% после обработки 30,27% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Инна Кошелева (ЛДПР) набирает 8,49% голосов, Александр Андони ("Коммунисты России") набирает 5,12%, Кирилл Рудюк ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 3,80%, Денис Ковалев ("Казачья партия") - 3,39%.
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приморский край, политика, олег кожемяко, единая россия, цик рф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Приморский край, Политика, Олег Кожемяко, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья с 77,02 процента голосов
ЦИК: Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья с 77,02% голосов