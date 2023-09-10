https://ria.ru/20230910/vybory-1895353100.html

Москалькова: зафиксированы обращения об отсутствии избирателей в списке

Москалькова: зафиксированы обращения об отсутствии избирателей в списке - РИА Новости, 10.09.2023

Москалькова: зафиксированы обращения об отсутствии избирателей в списке

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что в аппарат поступило несколько обращений об отсутствии граждан в списке избирателей. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:00

2023-09-10T16:00

2023-09-10T16:00

политика

россия

татьяна москалькова

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что в аппарат поступило несколько обращений об отсутствии граждан в списке избирателей. "Нам поступило несколько обращений об отсутствии граждан в списке избирателей. Надо сказать, что в этом году ЦИК предпринял меры - запустил два проекта, направленных именно на предупреждение вот этой ситуации вплоть до квартирного обхода", - сказала Москалькова на брифинге в ОП РФ. По ее словам, квартирный обход - это старинный и проверенный способ, "сегодня возродился". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, татьяна москалькова, единый день голосования в россии — 2023