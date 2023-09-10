https://ria.ru/20230910/vybory-1895353100.html
Москалькова: зафиксированы обращения об отсутствии избирателей в списке
Москалькова: зафиксированы обращения об отсутствии избирателей в списке - РИА Новости, 10.09.2023
Москалькова: зафиксированы обращения об отсутствии избирателей в списке
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что в аппарат поступило несколько обращений об отсутствии граждан в списке избирателей. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:00
2023-09-10T16:00
2023-09-10T16:00
политика
россия
татьяна москалькова
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что в аппарат поступило несколько обращений об отсутствии граждан в списке избирателей. "Нам поступило несколько обращений об отсутствии граждан в списке избирателей. Надо сказать, что в этом году ЦИК предпринял меры - запустил два проекта, направленных именно на предупреждение вот этой ситуации вплоть до квартирного обхода", - сказала Москалькова на брифинге в ОП РФ. По ее словам, квартирный обход - это старинный и проверенный способ, "сегодня возродился". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, татьяна москалькова, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Татьяна Москалькова, Единый день голосования в России — 2023
Москалькова: зафиксированы обращения об отсутствии избирателей в списке
Москалькова: поступило несколько обращений об отсутствии избирателей в списке
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что в аппарат поступило несколько обращений об отсутствии граждан в списке избирателей.
«
"Нам поступило несколько обращений об отсутствии граждан в списке избирателей. Надо сказать, что в этом году ЦИК предпринял меры - запустил два проекта, направленных именно на предупреждение вот этой ситуации вплоть до квартирного обхода", - сказала Москалькова на брифинге в ОП РФ.
По ее словам, квартирный обход - это старинный и проверенный способ, "сегодня возродился".
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Единый день голосования в России