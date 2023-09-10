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В селах в Запорожской области начали подсчет голосов на выборах

В селах в Запорожской области начали подсчет голосов на выборах - РИА Новости, 10.09.2023

В селах в Запорожской области начали подсчет голосов на выборах

Участковые избирательные комиссии закрылись в селах Запорожской области, начался подсчет голосов, сообщила журналистам глава избирательной комиссии региона... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T15:41

2023-09-10T15:41

2023-09-10T15:41

запорожская область

политика

мелитополь

единый день голосования в россии — 2023

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Участковые избирательные комиссии закрылись в селах Запорожской области, начался подсчет голосов, сообщила журналистам глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко. "В сельских населенных пунктах избирательные участки уже закрыты и идет подсчет голосов. В городских населенных пунктах участки будут открыты до 16 часов" - сказала глава избиркома региона. Явка на выборах в заксобрание превысила 66%, в горсовет Мелитополя – 59%. "Продолжается единый день голосования. Явка на выборах депутатов законодательного собрания Запорожской области составляет 66,83%. На выборах депутатов Мелитопольского городского совета первого созыва явка оставляет 59,19%", - сообщила Катющенко.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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запорожская область, политика, мелитополь, единый день голосования в россии — 2023