https://ria.ru/20230910/vybory-1895349084.html
В селах в Запорожской области начали подсчет голосов на выборах
В селах в Запорожской области начали подсчет голосов на выборах - РИА Новости, 10.09.2023
В селах в Запорожской области начали подсчет голосов на выборах
Участковые избирательные комиссии закрылись в селах Запорожской области, начался подсчет голосов, сообщила журналистам глава избирательной комиссии региона... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:41
2023-09-10T15:41
2023-09-10T15:41
запорожская область
политика
мелитополь
единый день голосования в россии — 2023
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Участковые избирательные комиссии закрылись в селах Запорожской области, начался подсчет голосов, сообщила журналистам глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко. "В сельских населенных пунктах избирательные участки уже закрыты и идет подсчет голосов. В городских населенных пунктах участки будут открыты до 16 часов" - сказала глава избиркома региона. Явка на выборах в заксобрание превысила 66%, в горсовет Мелитополя – 59%. "Продолжается единый день голосования. Явка на выборах депутатов законодательного собрания Запорожской области составляет 66,83%. На выборах депутатов Мелитопольского городского совета первого созыва явка оставляет 59,19%", - сообщила Катющенко.
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запорожская область, политика, мелитополь, единый день голосования в россии — 2023
Запорожская область, Политика, Мелитополь, Единый день голосования в России — 2023
В селах в Запорожской области начали подсчет голосов на выборах
В Запорожской области закрыли избирательные участки и начали подсчет голосов
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Участковые избирательные комиссии закрылись в селах Запорожской области, начался подсчет голосов, сообщила журналистам глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко.
"В сельских населенных пунктах избирательные участки уже закрыты и идет подсчет голосов. В городских населенных пунктах участки будут открыты до 16 часов" - сказала глава избиркома региона.
Явка на выборах в заксобрание превысила 66%, в горсовет Мелитополя
– 59%.
"Продолжается единый день голосования. Явка на выборах депутатов законодательного собрания Запорожской области составляет 66,83%. На выборах депутатов Мелитопольского городского совета первого созыва явка оставляет 59,19%", - сообщила Катющенко.
Итоги выборов глав регионов России