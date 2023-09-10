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Владислав Кузнецов лидирует на выборах главы Чукотки
Владислав Кузнецов лидирует на выборах главы Чукотки - РИА Новости, 10.09.2023
Владислав Кузнецов лидирует на выборах главы Чукотки
Врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов лидирует на выборах губернатора с 62,30% голосов после обработки 35,71% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:24
2023-09-10T14:24
2023-09-10T14:24
политика
чукотка
чукотский автономный округ
владислав кузнецов
цик рф
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов лидирует на выборах губернатора с 62,30% голосов после обработки 35,71% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ. Врио главы Чукотки Кузнецов ("Единая Россия") набирает 62,30% голосов избирателей, Юлия Бутакова (ЛДПР) – 23,56%, Владимир Гальцов (КПРФ) – 6,03%, Александр Семериков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") – 5,77%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, чукотка, чукотский автономный округ, владислав кузнецов, цик рф, единая россия, лдпр
Политика, Чукотка, Чукотский автономный округ, Владислав Кузнецов, ЦИК РФ, Единая Россия, ЛДПР
Владислав Кузнецов лидирует на выборах главы Чукотки
Кузнецов лидирует на выборах главы Чукотки с 62,30 процента