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Владислав Кузнецов лидирует на выборах главы Чукотки - РИА Новости, 10.09.2023
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14:24 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336014.html
Владислав Кузнецов лидирует на выборах главы Чукотки
Владислав Кузнецов лидирует на выборах главы Чукотки - РИА Новости, 10.09.2023
Владислав Кузнецов лидирует на выборах главы Чукотки
Врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов лидирует на выборах губернатора с 62,30% голосов после обработки 35,71% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:24
2023-09-10T14:24
политика
чукотка
чукотский автономный округ
владислав кузнецов
цик рф
единая россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов лидирует на выборах губернатора с 62,30% голосов после обработки 35,71% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ. Врио главы Чукотки Кузнецов ("Единая Россия") набирает 62,30% голосов избирателей, Юлия Бутакова (ЛДПР) – 23,56%, Владимир Гальцов (КПРФ) – 6,03%, Александр Семериков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") – 5,77%.
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политика, чукотка, чукотский автономный округ, владислав кузнецов, цик рф, единая россия, лдпр
Политика, Чукотка, Чукотский автономный округ, Владислав Кузнецов, ЦИК РФ, Единая Россия, ЛДПР
Владислав Кузнецов лидирует на выборах главы Чукотки

Кузнецов лидирует на выборах главы Чукотки с 62,30 процента

© РИА Новости / Евгений Земцов | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах
Женщина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Евгений Земцов
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Женщина голосует на выборах. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов лидирует на выборах губернатора с 62,30% голосов после обработки 35,71% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.
Врио главы Чукотки Кузнецов ("Единая Россия") набирает 62,30% голосов избирателей, Юлия Бутакова (ЛДПР) – 23,56%, Владимир Гальцов (КПРФ) – 6,03%, Александр Семериков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") – 5,77%.
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Явка на выборах нижегородского губернатора приблизилась к 40 процентам
14:22
 
ПолитикаЧукоткаЧукотский автономный округВладислав КузнецовЦИК РФЕдиная РоссияЛДПР
 
 
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