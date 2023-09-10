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Владислав Кузнецов лидирует на выборах главы Чукотки

Владислав Кузнецов лидирует на выборах главы Чукотки - РИА Новости, 10.09.2023

Владислав Кузнецов лидирует на выборах главы Чукотки

Врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов лидирует на выборах губернатора с 62,30% голосов после обработки 35,71% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T14:24

2023-09-10T14:24

2023-09-10T14:24

политика

чукотка

чукотский автономный округ

владислав кузнецов

цик рф

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лдпр

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов лидирует на выборах губернатора с 62,30% голосов после обработки 35,71% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ. Врио главы Чукотки Кузнецов ("Единая Россия") набирает 62,30% голосов избирателей, Юлия Бутакова (ЛДПР) – 23,56%, Владимир Гальцов (КПРФ) – 6,03%, Александр Семериков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") – 5,77%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, чукотка, чукотский автономный округ, владислав кузнецов, цик рф, единая россия, лдпр