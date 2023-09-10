https://ria.ru/20230910/vybory-1895334706.html

Явка на выборы тюменского губернатора превысила 29 процентов

Явка на выборы тюменского губернатора превысила 29 процентов - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборы тюменского губернатора превысила 29 процентов

Явка на выборах губернатора Тюменский области на 12.00 мск составляет 29,23%, сообщил на брифинге председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T14:17

2023-09-10T14:17

2023-09-10T14:21

политика

тюменская область

единый день голосования в россии — 2023

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ТЮМЕНЬ, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Тюменский области на 12.00 мск составляет 29,23%, сообщил на брифинге председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. По данным на 8.00 мск средняя явка на выборах главы региона составляла 8,28%. "На 14.00 местного времени явка составила в среднем по области 29,23%, проголосовали 781 486 человек. По явке в лидерах по-прежнему Ямало-Ненецкий автономный округ - 39,97%, это 141 712 избирателей. В Тюменской области явка 30,36% – 352 927 избирателей проголосовали. В Ханты-Мансийском автономном округе явка составила 24,81% – это 286 847 избирателей", – пояснил Халин. По словам Халина, жалоб на нарушения, заявлений или обращений на выборах губернатора в избирательные комиссии не поступало. Выборы губернатора проводятся по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ. Избиратели могут проголосовать за одного из четырех кандидатов. На пост главы региона претендуют действующий губернатор Александр Моор ("Единая Россия"), депутаты Тюменской облдумы Иван Левченко (КПРФ), Владимир Пискайкин (СРЗП) и депутат заксобрания ЯНАО Денис Садовников (ЛДПР). В списки избирателей в Тюменской области внесено 1 159 200 человек, досрочно на выборах губернатора проголосовал 2051 человек, в ХМАО – 1 154 604 избирателя, досрочно проголосовали 19 031, на Ямале 354 573 избирателя, 18 291 из них досрочно. В сентябре 2018 года явка на выборы губернатора составила 49,01%. Всего в списки избирателей было включено 2,525 миллиона человек.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, тюменская область, единый день голосования в россии — 2023