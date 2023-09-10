https://ria.ru/20230910/vybory-1895333881.html

Жители Снегиревки активно голосуют на выборах в Херсонскую думу

Жители Снегиревки активно голосуют на выборах в Херсонскую думу - РИА Новости, 10.09.2023

Жители Снегиревки активно голосуют на выборах в Херсонскую думу

Жители Снегиревского района, эвакуированные осенью 2022 года, активно голосуют на выборах в Херсонскую областную думу, заявил РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T14:14

2023-09-10T14:14

2023-09-10T14:14

политика

херсонская область

николаевская область

единый день голосования в россии — 2023

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СКАДОВСК (Херсонская область), 10 сен - РИА Новости. Жители Снегиревского района, эвакуированные осенью 2022 года, активно голосуют на выборах в Херсонскую областную думу, заявил РИА Новости глава администрации Снегиревского района Юрий Барбашов. "Жители... тоже активно принимают участие в выбора, со всех концов России, где оказались жители Снегиревки, Снегиревского района, к нам поступали обращения, люди узнавали, где они могут проголосовать на выборах в Херсонскую областную думу. Сейчас те люди, которые находятся в Скадовске Херсонской области, так же активно принимают участие в голосовании", - сказал собеседник агенства. Также он отметил, что это исторический день для жителей Херсонской области, которые впервые принимают участие в выборах в составе Российской Федерации. Населенные пункты Николаевской области Снегиревка и Александровка после освобождения российскими войсками перед проведением референдума о вхождении в состав РФ были присоединены к Херсонской области.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, херсонская область , николаевская область, единый день голосования в россии — 2023