Жители Снегиревки активно голосуют на выборах в Херсонскую думу
Барбашов: жители Снегиревки активно голосуют на выборах в Херсонскую облдуму
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии Херсонской области выступают по видеосвязи на брифинге о ходе голосования в информационном центре Центральной избирательной комиссии России.
Члены избирательной комиссии Херсонской области выступают по видеосвязи на брифинге о ходе голосования в информационном центре Центральной избирательной комиссии России.
СКАДОВСК (Херсонская область), 10 сен - РИА Новости. Жители Снегиревского района, эвакуированные осенью 2022 года, активно голосуют на выборах в Херсонскую областную думу, заявил РИА Новости глава администрации Снегиревского района Юрий Барбашов.
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"Жители... тоже активно принимают участие в выбора, со всех концов России, где оказались жители Снегиревки, Снегиревского района, к нам поступали обращения, люди узнавали, где они могут проголосовать на выборах в Херсонскую областную думу. Сейчас те люди, которые находятся в Скадовске Херсонской области, так же активно принимают участие в голосовании", - сказал собеседник агенства.
Также он отметил, что это исторический день для жителей Херсонской области, которые впервые принимают участие в выборах в составе Российской Федерации.
Населенные пункты Николаевской области Снегиревка и Александровка после освобождения российскими войсками перед проведением референдума о вхождении в состав РФ были присоединены к Херсонской области.