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Жители Снегиревки активно голосуют на выборах в Херсонскую думу - РИА Новости, 10.09.2023
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14:14 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895333881.html
Жители Снегиревки активно голосуют на выборах в Херсонскую думу
Жители Снегиревки активно голосуют на выборах в Херсонскую думу - РИА Новости, 10.09.2023
Жители Снегиревки активно голосуют на выборах в Херсонскую думу
Жители Снегиревского района, эвакуированные осенью 2022 года, активно голосуют на выборах в Херсонскую областную думу, заявил РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:14
2023-09-10T14:14
политика
херсонская область
николаевская область
единый день голосования в россии — 2023
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СКАДОВСК (Херсонская область), 10 сен - РИА Новости. Жители Снегиревского района, эвакуированные осенью 2022 года, активно голосуют на выборах в Херсонскую областную думу, заявил РИА Новости глава администрации Снегиревского района Юрий Барбашов. "Жители... тоже активно принимают участие в выбора, со всех концов России, где оказались жители Снегиревки, Снегиревского района, к нам поступали обращения, люди узнавали, где они могут проголосовать на выборах в Херсонскую областную думу. Сейчас те люди, которые находятся в Скадовске Херсонской области, так же активно принимают участие в голосовании", - сказал собеседник агенства. Также он отметил, что это исторический день для жителей Херсонской области, которые впервые принимают участие в выборах в составе Российской Федерации. Населенные пункты Николаевской области Снегиревка и Александровка после освобождения российскими войсками перед проведением референдума о вхождении в состав РФ были присоединены к Херсонской области.
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политика, херсонская область , николаевская область, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Херсонская область , Николаевская область, Единый день голосования в России — 2023
Жители Снегиревки активно голосуют на выборах в Херсонскую думу

Барбашов: жители Снегиревки активно голосуют на выборах в Херсонскую облдуму

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии Херсонской области выступают по видеосвязи на брифинге о ходе голосования в информационном центре Центральной избирательной комиссии России.
Члены избирательной комиссии Херсонской области выступают по видеосвязи на брифинге о ходе голосования в информационном центре Центральной избирательной комиссии России. - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Члены избирательной комиссии Херсонской области выступают по видеосвязи на брифинге о ходе голосования в информационном центре Центральной избирательной комиссии России.
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СКАДОВСК (Херсонская область), 10 сен - РИА Новости. Жители Снегиревского района, эвакуированные осенью 2022 года, активно голосуют на выборах в Херсонскую областную думу, заявил РИА Новости глава администрации Снегиревского района Юрий Барбашов.
«
"Жители... тоже активно принимают участие в выбора, со всех концов России, где оказались жители Снегиревки, Снегиревского района, к нам поступали обращения, люди узнавали, где они могут проголосовать на выборах в Херсонскую областную думу. Сейчас те люди, которые находятся в Скадовске Херсонской области, так же активно принимают участие в голосовании", - сказал собеседник агенства.
Также он отметил, что это исторический день для жителей Херсонской области, которые впервые принимают участие в выборах в составе Российской Федерации.
Населенные пункты Николаевской области Снегиревка и Александровка после освобождения российскими войсками перед проведением референдума о вхождении в состав РФ были присоединены к Херсонской области.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
01:01
 
ПолитикаХерсонская областьНиколаевская областьЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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