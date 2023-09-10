https://ria.ru/20230910/vybory-1895327072.html
Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья
Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья - РИА Новости, 10.09.2023
Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья
Глава Приморья Кожемяко лидирует на выборах губернатора региона с 82,82%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после отработки 0,72% протоколов. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:50
2023-09-10T13:50
2023-09-10T13:56
политика
приморский край
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава Приморья Кожемяко лидирует на выборах губернатора региона с 82,82%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после отработки 0,72% протоколов.Александр Андони ("Коммунисты России") набирает 2,62%, Денис Ковалев ("Казачья партия") - 3,47%, Инна Кошелева (ЛДПР) - 5,39%, Кирилл Рудюк ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,31%.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895317195.html
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, приморский край
Политика, Приморский край
Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья
Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья с 82,82 процента голосов