https://ria.ru/20230910/vybory-1895327072.html

Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья

Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья - РИА Новости, 10.09.2023

Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья

Глава Приморья Кожемяко лидирует на выборах губернатора региона с 82,82%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после отработки 0,72% протоколов. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T13:50

2023-09-10T13:50

2023-09-10T13:56

политика

приморский край

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава Приморья Кожемяко лидирует на выборах губернатора региона с 82,82%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после отработки 0,72% протоколов.Александр Андони ("Коммунисты России") набирает 2,62%, Денис Ковалев ("Казачья партия") - 3,47%, Инна Кошелева (ЛДПР) - 5,39%, Кирилл Рудюк ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,31%.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895317195.html

приморский край

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, приморский край