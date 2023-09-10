https://ria.ru/20230910/vybory-1895313327.html

Явка на выборах в ЛНР превысила 70 процентов

Явка на выборах в ЛНР превысила 70 процентов - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах в ЛНР превысила 70 процентов

Явка на выборах в Луганской Народной Республике превысила 70% и составила 71,09%, заявила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T12:39

2023-09-10T12:39

2023-09-10T12:39

политика

леонид пасечник

луганская народная республика

единый день голосования в россии — 2023

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ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Луганской Народной Республике превысила 70% и составила 71,09%, заявила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская. "Голосование проходит в штатном режиме. Явка на сегодняшний момент 71,09%", - сказала Сумская. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы организовали и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Луганской Народной Республике выбирают Народный совет. Количество мандатов - 50. В выборах участвуют партии "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Новые люди", КПРФ. В республике также организуют выборы представительных органов муниципальных образований. Глава Луганской Народной Республики также будет избран через голосование в парламенте после завершения выборного процесса. Сейчас временно обязанности главы исполняет Леонид Пасечник.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

луганская народная республика

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, леонид пасечник, луганская народная республика, единый день голосования в россии — 2023