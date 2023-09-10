https://ria.ru/20230910/vybory-1895312360.html
Явка на выборах в НАО и Архангельской области превысила 18 процентов
Явка на выборах в НАО и Архангельской области превысила 18 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах в НАО и Архангельской области превысила 18 процентов
Явка на выборах в законодательные органы Ненецкого автономного округа и Архангельской области в НАО на 10.00 третьего дня голосования составила 18,44%, сообщили РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T12:34
2023-09-10T12:34
2023-09-10T12:34
политика
ненецкий автономный округ
архангельская область
единый день голосования в россии — 2023
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МУРМАНСК, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах в законодательные органы Ненецкого автономного округа и Архангельской области в НАО на 10.00 третьего дня голосования составила 18,44%, сообщили РИА Новости в избиркоме округа. "Явка на 10 утра составила 18,44%", - сообщили в избиркоме. По данным окружного избиркома, за два дня голосования в Ненецком автономном округе на избирательных участках бюллетени получили 5302 избирателя, что составляет 16,4% от общего числа зарегистрированных на территории региона. Дополнительно к этому числу с помощью портала Госуслуг проголосовали 780 избирателей, что составило 44% от числа подавших заявления для дистанционного голосования. На аналогичных выборах в 2018 году явка на это же время составила 5,89%. Однако пять лет назад голосование проходило в течение одного дня, в этом году избиратели могли воспользоваться своим правом в течение трех дней. В Ненецком округе выбирают депутатов окружного собрания, а также Архангельского областного собрания, поскольку НАО является частью Архангельской области.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
ненецкий автономный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ненецкий автономный округ, архангельская область, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Единый день голосования в России — 2023
Явка на выборах в НАО и Архангельской области превысила 18 процентов
Явка на выборах Совета депутатов в НАО и Архангельской области составила 18,44%
МУРМАНСК, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах в законодательные органы Ненецкого автономного округа и Архангельской области в НАО на 10.00 третьего дня голосования составила 18,44%, сообщили РИА Новости в избиркоме округа.
"Явка на 10 утра составила 18,44%", - сообщили в избиркоме.
По данным окружного избиркома, за два дня голосования в Ненецком автономном округе на избирательных участках бюллетени получили 5302 избирателя, что составляет 16,4% от общего числа зарегистрированных на территории региона. Дополнительно к этому числу с помощью портала Госуслуг проголосовали 780 избирателей, что составило 44% от числа подавших заявления для дистанционного голосования.
На аналогичных выборах в 2018 году явка на это же время составила 5,89%. Однако пять лет назад голосование проходило в течение одного дня, в этом году избиратели могли воспользоваться своим правом в течение трех дней. В Ненецком округе выбирают депутатов окружного собрания, а также Архангельского областного собрания, поскольку НАО является частью Архангельской области.
Единый день голосования в России