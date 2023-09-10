https://ria.ru/20230910/vybory-1895312360.html

Явка на выборах в НАО и Архангельской области превысила 18 процентов

Явка на выборах в НАО и Архангельской области превысила 18 процентов - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах в НАО и Архангельской области превысила 18 процентов

Явка на выборах в законодательные органы Ненецкого автономного округа и Архангельской области в НАО на 10.00 третьего дня голосования составила 18,44%, сообщили РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T12:34

2023-09-10T12:34

2023-09-10T12:34

политика

ненецкий автономный округ

архангельская область

единый день голосования в россии — 2023

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МУРМАНСК, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах в законодательные органы Ненецкого автономного округа и Архангельской области в НАО на 10.00 третьего дня голосования составила 18,44%, сообщили РИА Новости в избиркоме округа. "Явка на 10 утра составила 18,44%", - сообщили в избиркоме. По данным окружного избиркома, за два дня голосования в Ненецком автономном округе на избирательных участках бюллетени получили 5302 избирателя, что составляет 16,4% от общего числа зарегистрированных на территории региона. Дополнительно к этому числу с помощью портала Госуслуг проголосовали 780 избирателей, что составило 44% от числа подавших заявления для дистанционного голосования. На аналогичных выборах в 2018 году явка на это же время составила 5,89%. Однако пять лет назад голосование проходило в течение одного дня, в этом году избиратели могли воспользоваться своим правом в течение трех дней. В Ненецком округе выбирают депутатов окружного собрания, а также Архангельского областного собрания, поскольку НАО является частью Архангельской области.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

ненецкий автономный округ

архангельская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, ненецкий автономный округ, архангельская область, единый день голосования в россии — 2023