https://ria.ru/20230910/vybory-1895303739.html

Памфилова призвала выжечь каленым огнем применение админресурса на выборах

Памфилова призвала выжечь каленым огнем применение админресурса на выборах - РИА Новости, 10.09.2023

Памфилова призвала выжечь каленым огнем применение админресурса на выборах

Необходимо выжечь "каленым огнем" применение административного ресурса для принуждения голосовать к президентским выборам в 2024 году, заявила председатель ЦИК... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T11:24

2023-09-10T11:24

2023-09-10T11:24

политика

россия

элла памфилова

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Необходимо выжечь "каленым огнем" применение административного ресурса для принуждения голосовать к президентским выборам в 2024 году, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, отметив, что надо серьезно относиться ко всем жалобам на это. "К выборам президента мы должны вообще выжечь это (применение админресурса) каленым огнем. Вы знаете, как наши люди, тем более сейчас, относятся к элементам принуждения: не просто с раздражением, мы получаем обратно противоположный результат. Чем больше степень давления на людей, тем больше они сопротивляются. Это правильно, это справедливо", - сказала она в ходе брифинга. Памфилова также призвала серьезно относиться к жалобам на применение административного ресурса, "даже анонимным". "То, что касается выявления применения административного ресурса - это достаточно сложная ситуация. Мы, когда проанализировали все эти обращения, которые к нам приходят: сидят наши люди и обзванивают там, где дают свои координаты - я не знаю, почти в 99% случаев это вымышленные фамилии. То есть, не соответствующие тем адресам и телефонам, которые они записывают на том конце провода. Люди в недоумении, говорят: "мы не обращались", и так далее. С одной стороны, мы можем отнести это к тому, что это определенная тоже спланированная волна, а с другой стороны, мы можем решить, что люди просто боятся об этом говорить", - подчеркнула председатель ЦИК. "По итогам выборов все-таки найдем способы понять, а что, на самом деле, было на том или ином предприятии, в том или ином регионе, как отреагировал губернатор, которому мы направляем эти обращения", - добавила Памфилова. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, элла памфилова, единый день голосования в россии — 2023