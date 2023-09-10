https://ria.ru/20230910/vybory-1895299886.html

Явка в Запорожской области на выборах в заксобрание превысила 55 процентов

Явка в Запорожской области на выборах в заксобрание превысила 55 процентов - РИА Новости, 10.09.2023

Явка в Запорожской области на выборах в заксобрание превысила 55 процентов

Явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области и в Мелитопольский городской совет первого созыва на 10 утра составляет 55,81% и 43,93%... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T10:58

2023-09-10T10:58

2023-09-10T10:58

политика

запорожская область

единый день голосования в россии — 2023

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области и в Мелитопольский городской совет первого созыва на 10 утра составляет 55,81% и 43,93% соответственно, сообщают в избирательной комиссии Запорожской области. "Явка на 10:00 составляет на выборах депутатов в Заксобрание 55,81%, а на выборах депутатов Мелитопольского городского Совета первого созыва - 43,93%", - сообщили журналистам в пресс-центре избиркома Запорожской области. Голосование в финальный день выборов началось в 8 утра. Местные выборы впервые проходят в Запорожской области как регионе РФ. На них изберут заксобрание и органы местного самоуправления. Досрочное голосование в регионе стартовало 31 августа, основным днем выборов станет 10 сентября. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

запорожская область

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Ольга Фомченкова

политика, запорожская область, единый день голосования в россии — 2023, мелитополь