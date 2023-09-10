Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах главы Алтайского края составила около 18 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895279826.html
Явка на выборах главы Алтайского края составила около 18 процентов
Явка на выборах главы Алтайского края составила около 18 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах главы Алтайского края составила около 18 процентов
Около 18% составила явка на выборах губернатора Алтайского края, данные на 10 утра (6.00 мск) приводит пресс-служба регионального избиркома в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T08:52
2023-09-10T08:52
политика
алтайский край
единая россия
виктор томенко
единый день голосования в россии — 2023
лдпр
коммунисты россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894094420_0:0:3430:1930_1920x0_80_0_0_7f05d1b8ddc4d64cb21d49edb1756377.jpg
БАРНАУЛ, 10 сен - РИА Новости. Около 18% составила явка на выборах губернатора Алтайского края, данные на 10 утра (6.00 мск) приводит пресс-служба регионального избиркома в Telegram-канале. "По состоянию на 10 утра 10 сентября явка на выборах Губернатора Алтайского края составила 17,94%. По данным ГАС "Выборы" на избирательных участках участие в голосовании приняли 296 446 избирателей", - говорится в сообщении. Явка на губернаторских выборах 2018 года в Алтайском крае составила 37,28%, тогда выборы проходили один день. В пятницу началось трёхдневное голосование на выборах губернатора Алтайского края. На пост претендуют: действующий глава региона Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду"), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович ("Коммунисты России"). Как сообщили РИА Новости в избиркоме Алтайского края, численность избирателей в регионе составляет порядка 1 миллиона 767 тысяч человек. В крае на выборах работают 1700 участковых избирательных комиссий, в том числе 15 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей.
https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894094420_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_afda9927875ac88aa924816a47eb2d10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, алтайский край, единая россия, виктор томенко, единый день голосования в россии — 2023, лдпр, коммунисты россии
Политика, Алтайский край, Единая Россия, Виктор Томенко, Единый день голосования в России — 2023, ЛДПР, Коммунисты России
Явка на выборах главы Алтайского края составила около 18 процентов

Явка на выборах губернатора Алтайского края составила 17,94 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер Единого дня голосования
Баннер Единого дня голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Баннер Единого дня голосования
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 10 сен - РИА Новости. Около 18% составила явка на выборах губернатора Алтайского края, данные на 10 утра (6.00 мск) приводит пресс-служба регионального избиркома в Telegram-канале.
"По состоянию на 10 утра 10 сентября явка на выборах Губернатора Алтайского края составила 17,94%. По данным ГАС "Выборы" на избирательных участках участие в голосовании приняли 296 446 избирателей", - говорится в сообщении.
Сотрудник типографии во время проверки бюллетеней для голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Процедура выборов губернаторов в России
01:45
Явка на губернаторских выборах 2018 года в Алтайском крае составила 37,28%, тогда выборы проходили один день.
В пятницу началось трёхдневное голосование на выборах губернатора Алтайского края. На пост претендуют: действующий глава региона Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду"), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович ("Коммунисты России").
Как сообщили РИА Новости в избиркоме Алтайского края, численность избирателей в регионе составляет порядка 1 миллиона 767 тысяч человек. В крае на выборах работают 1700 участковых избирательных комиссий, в том числе 15 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
01:01
 
ПолитикаАлтайский крайЕдиная РоссияВиктор ТоменкоЕдиный день голосования в России — 2023ЛДПРКоммунисты России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала