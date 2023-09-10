https://ria.ru/20230910/vybory-1895279826.html

Явка на выборах главы Алтайского края составила около 18 процентов

Явка на выборах главы Алтайского края составила около 18 процентов - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах главы Алтайского края составила около 18 процентов

Около 18% составила явка на выборах губернатора Алтайского края, данные на 10 утра (6.00 мск) приводит пресс-служба регионального избиркома в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T08:52

2023-09-10T08:52

2023-09-10T08:52

политика

алтайский край

единая россия

виктор томенко

единый день голосования в россии — 2023

лдпр

коммунисты россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894094420_0:0:3430:1930_1920x0_80_0_0_7f05d1b8ddc4d64cb21d49edb1756377.jpg

БАРНАУЛ, 10 сен - РИА Новости. Около 18% составила явка на выборах губернатора Алтайского края, данные на 10 утра (6.00 мск) приводит пресс-служба регионального избиркома в Telegram-канале. "По состоянию на 10 утра 10 сентября явка на выборах Губернатора Алтайского края составила 17,94%. По данным ГАС "Выборы" на избирательных участках участие в голосовании приняли 296 446 избирателей", - говорится в сообщении. Явка на губернаторских выборах 2018 года в Алтайском крае составила 37,28%, тогда выборы проходили один день. В пятницу началось трёхдневное голосование на выборах губернатора Алтайского края. На пост претендуют: действующий глава региона Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду"), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович ("Коммунисты России"). Как сообщили РИА Новости в избиркоме Алтайского края, численность избирателей в регионе составляет порядка 1 миллиона 767 тысяч человек. В крае на выборах работают 1700 участковых избирательных комиссий, в том числе 15 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей.

https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, алтайский край, единая россия, виктор томенко, единый день голосования в россии — 2023, лдпр, коммунисты россии