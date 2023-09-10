https://ria.ru/20230910/vybory-1895275797.html

В Центральной России начался заключительный день голосования

В Центральной России начался заключительный день голосования - РИА Новости, 10.09.2023

В Центральной России начался заключительный день голосования

Избирательные участки для голосования на выборах открылись в Центральной России в воскресенье в заключительный день голосования. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T08:09

2023-09-10T08:09

2023-09-10T08:13

политика

новомосковский административный округ

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах открылись в Центральной России в воскресенье в заключительный день голосования. Избирательные участки в Единый день голосования открылись в 8.00 мск на выборах губернаторов Московской, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Орловской, Псковской и Смоленской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Все участки будут открыты до 20.00 мск. Москва Москва - один из регионов, где проходит трехдневное голосование. В этом году москвичи выбирают мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). По городу работают почти 2,2 тысячи избирательных участков. Как и в прошлые годы, москвичи смогут проголосовать очно на участках или электронно из любого удобного места. Кроме того, в этом году впервые можно проголосовать через терминалы электронного голосования, которые размещены на участках, они также используются для надомного голосования, подавать заявление для этого не требуется. При этом в Москве подозреваемые и обвиняемые смогут проголосовать в девяти СИЗО на выборах высших должностных лиц 18 субъектов Российской Федерации. Московская область В Московской области голосование также трехдневное. Для выборов губернатора открыто порядка 4 тысяч избирательных участков. Все участки оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря этому вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК. Также жители региона впервые могут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Другие регионы Избирательные участки также открылись в Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Орловской, Псковской и Смоленской областях, в этих регионах проходят выборы губернаторов. Избирательные участки открылись и в регионах, где проходят выборы в законодательные органы власти. Среди них Донецкая Народная Республика (выборы в Народный совет), Луганская Народная Республика (выборы в Народный совет), Херсонская область (выборы в областную думу) и Запорожская область (выборы в законодательное собрание). Также избирательные участки открылись на выборах в Народный хурал Калмыкии, на выборах в Архангельское областное собрание депутатов, в законодательное собрание Владимирской области, в Ивановскую областную думу, законодательное собрание Ростовской области, Ярославскую областную думу, собрание депутатов Ненецкого автономного округа.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

https://ria.ru/20230910/mer-1894747618.html

https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html

новомосковский административный округ

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, новомосковский административный округ, единый день голосования в россии — 2023