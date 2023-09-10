https://ria.ru/20230910/vybory-1895275797.html
В Центральной России начался заключительный день голосования
В Центральной России начался заключительный день голосования - РИА Новости, 10.09.2023
В Центральной России начался заключительный день голосования
Избирательные участки для голосования на выборах открылись в Центральной России в воскресенье в заключительный день голосования. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T08:09
2023-09-10T08:09
2023-09-10T08:13
политика
новомосковский административный округ
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах открылись в Центральной России в воскресенье в заключительный день голосования. Избирательные участки в Единый день голосования открылись в 8.00 мск на выборах губернаторов Московской, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Орловской, Псковской и Смоленской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Все участки будут открыты до 20.00 мск. Москва Москва - один из регионов, где проходит трехдневное голосование. В этом году москвичи выбирают мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). По городу работают почти 2,2 тысячи избирательных участков. Как и в прошлые годы, москвичи смогут проголосовать очно на участках или электронно из любого удобного места. Кроме того, в этом году впервые можно проголосовать через терминалы электронного голосования, которые размещены на участках, они также используются для надомного голосования, подавать заявление для этого не требуется. При этом в Москве подозреваемые и обвиняемые смогут проголосовать в девяти СИЗО на выборах высших должностных лиц 18 субъектов Российской Федерации. Московская область В Московской области голосование также трехдневное. Для выборов губернатора открыто порядка 4 тысяч избирательных участков. Все участки оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря этому вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК. Также жители региона впервые могут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Другие регионы Избирательные участки также открылись в Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Орловской, Псковской и Смоленской областях, в этих регионах проходят выборы губернаторов. Избирательные участки открылись и в регионах, где проходят выборы в законодательные органы власти. Среди них Донецкая Народная Республика (выборы в Народный совет), Луганская Народная Республика (выборы в Народный совет), Херсонская область (выборы в областную думу) и Запорожская область (выборы в законодательное собрание). Также избирательные участки открылись на выборах в Народный хурал Калмыкии, на выборах в Архангельское областное собрание депутатов, в законодательное собрание Владимирской области, в Ивановскую областную думу, законодательное собрание Ростовской области, Ярославскую областную думу, собрание депутатов Ненецкого автономного округа.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
https://ria.ru/20230910/mer-1894747618.html
https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, новомосковский административный округ, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Новомосковский административный округ, Единый день голосования в России — 2023
В Центральной России начался заключительный день голосования
В Центральной России начался заключительный день голосования на выборах
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах открылись в Центральной России в воскресенье в заключительный день голосования.
Избирательные участки в Единый день голосования открылись в 8.00 мск на выборах губернаторов Московской, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Орловской, Псковской и Смоленской областях
. В Москве
выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО)
. Все участки будут открыты до 20.00 мск.
Единый день голосования в России
Москва - один из регионов, где проходит трехдневное голосование. В этом году москвичи выбирают мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). По городу работают почти 2,2 тысячи избирательных участков. Как и в прошлые годы, москвичи смогут проголосовать очно на участках или электронно из любого удобного места. Кроме того, в этом году впервые можно проголосовать через терминалы электронного голосования, которые размещены на участках, они также используются для надомного голосования, подавать заявление для этого не требуется. При этом в Москве подозреваемые и обвиняемые смогут проголосовать в девяти СИЗО на выборах высших должностных лиц 18 субъектов Российской Федерации.
Процедура выборов мэра Москвы
В Московской области голосование также трехдневное. Для выборов губернатора открыто порядка 4 тысяч избирательных участков. Все участки оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря этому вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК. Также жители региона впервые могут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования.
Избирательные участки также открылись в Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Орловской, Псковской и Смоленской областях, в этих регионах проходят выборы губернаторов.
Избирательные участки открылись и в регионах, где проходят выборы в законодательные органы власти. Среди них Донецкая Народная Республика
(выборы в Народный совет), Луганская Народная Республика
(выборы в Народный совет), Херсонская область
(выборы в областную думу) и Запорожская область
(выборы в законодательное собрание).
Также избирательные участки открылись на выборах в Народный хурал Калмыкии, на выборах в Архангельское областное собрание депутатов, в законодательное собрание Владимирской области
, в Ивановскую областную думу
, законодательное собрание Ростовской области
, Ярославскую областную думу
, собрание депутатов Ненецкого автономного округа
.
Процедура выборов губернаторов в России